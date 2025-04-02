Mozilla создает альтернативу Gmail и Outlook — что известно о Thunderbird

Mozilla выпустила почтовый сервис-конкурент Gmail и Outlook
Mozilla, известная прежде всего благодаря Firefox, стремится расширить возможности своего открытого почтового клиента Thunderbird и превратить его в более комплексную коммуникационную платформу. Команда разработчиков постепенно внедряет дополнительные сервисы, которые в перспективе могут стать новым источником дохода.
Об этом пишет The Register.
Mozilla пытается бороться с гигантами в лице Gmail и Microsoft Office 365
Thunderbird пытается сдержать отток пользователей к крупным коммерческим решениям вроде Gmail и Microsoft Office 365. Разработчики признают, что эти сервисы предлагают как "жесткие" механизмы удержания пользователей (из-за вопроса совместимости со сторонними клиентами), так и "мягкие" (благодаря удобству и интеграции с облачными инструментами).
Чтобы сохранить позиции, команда Thunderbird стремится предложить собственную открытую экосистему, которая бы полностью соответствовала принципам open source и оставалась дружественной к свободе пользователя. По оценкам разработчиков, сложно точно измерить отток, поскольку Mozilla не публикует данные о пользователях Thunderbird.
Среди новых разработок команда Mozilla выделяет четыре сервиса, которые находятся на разных этапах внедрения и могут быть объединены под брендом "Thunderbird Pro" или же под названием "Thundermail":
- Thunderbird Appointment — инструмент планирования, позволяющий делиться ссылкой для записи на удобное время в календаре.
- Thunderbird Send — возрожденная версия Firefox Send (сервис 2019 года), переписанная под более гибкие сценарии передачи файлов.
- Thunderbird Assist — пока не выпущенный сервис искусственного интеллекта с опциями локальной обработки данных (при наличии соответствующего "железа") или конфиденциального облачного распознавания вместе с партнером Flower Labs.
- Thundermail — хостинг электронной почты, основанный на стеке Stalwart с поддержкой JMAP (JSON Meta Application Protocol) — потенциального преемника IMAP.
Часть этих сервисов потребует оплаты со стороны пользователей, ведь поддержка облачной инфраструктуры требует значительных затрат.
В то же время планируется, что активным участникам сообщества Thunderbird эти сервисы могут быть доступны бесплатно, а для других пользователей будет применена платная подписка. Когда платная база пользователей позволит содержать сервисы, появятся бесплатные версии с определенными ограничениями.
Напомним, Google ввела в Gmail поиск с помощью искусственного интеллекта. Теперь пользователи могут быстрее находить самые релевантные письма в почтовом ящике.
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