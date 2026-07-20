Какие сообщения нужно сразу удалять со смартфона: 3 категории

Уведомление на смартфоне. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Сообщения и переписка в смартфоне могут казаться безопасным местом для хранения важной информации. Однако в случае потери устройства или доступа посторонних лиц некоторые данные могут создать серьёзные проблемы.

О том, какие сообщения стоит сразу удалять с телефона, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

Пароли и коды доступа к банковским счетам

Одноразовый код может казаться ненужным сразу после использования. Однако даже несколько цифр иногда дают злоумышленникам дополнительную информацию, если им уже известны имя владельца, номер телефона, логин или другие данные.

Такие сведения могут понадобиться при попытке восстановить доступ к учетной записи. Поэтому сообщения с кодом подтверждения лучше удалять после ввода.

Также стоит проверять корзину, поскольку удаленные SMS могут ещё некоторое время оставаться в памяти устройства.

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Фотографии личных документов

Не рекомендуется оставлять в переписке фотографии паспорта, водительского удостоверения и других документов, подтверждающих личность.

Снимки с хорошо различимыми данными могут быть использованы для оформления микрозаймов, приобретения SIM-карт, создания фальшивых аккаунтов или передачи информации третьим лицам.

Даже если фотография была сделана только для отправки родственнику или знакомому, после этого её следует удалить из чата и памяти смартфона.

При необходимости копии документов лучше хранить в защищенном облачном хранилище с двухфакторной аутентификацией или в приложениях с шифрованием.

Переписка с конфиденциальными данными

В обычных чатах опасно хранить ПИН-коды, номера банковских карт, CVC-коды, домашние адреса, телефоны близких и ответы на секретные вопросы.

Даже обычная на первый взгляд переписка может помочь злоумышленникам подобрать пароль или восстановить доступ к учетной записи.

Хранить такие сведения в чате с самим собой также рискованно. Если смартфон попадет в чужие руки в разблокированном состоянии, информация останется доступной.

Ранее Новини.LIVE писали, что звонки с неизвестных номеров могут поступать украинцам почти ежедневно, однако не каждый из них связан с мошенничеством. Иногда звонить могут знакомые или родственники, которые недавно сменили номер.

Также Новини.LIVE сообщали, что финансовый номер используется для входа в онлайн-банкинг, подтверждения платежей и получения кодов безопасности. Если мошенники завладеют им, они могут получить доступ не только к сообщениям, но и к банковским счетам владельца.