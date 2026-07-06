Mini LED или OLED: какой телевизор лучше выбрать в 2026 году

Телевизор и надпись "OLED" на экране. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Технологии Mini LED и OLED могут существенно улучшить качество изображения на телевизоре, но эти технологии подходят для разных сценариев использования. Если OLED делает ставку на глубокий черный цвет, то Mini LED чаще выигрывает по яркости, цене и выгодности покупки.

О том, какой телевизор может стать лучшей инвестицией, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Чем отличаются Mini LED и OLED

Современные телевизоры Mini LED и OLED созданы для лучшего качества изображения, яркости, цветопередачи и отображения темных сцен. Хотя в названиях обеих технологий есть слово "LED", работают они по-разному.

Mini LED использует LCD-панель, а маленькие светодиоды выполняют роль подсветки. Благодаря меньшему размеру их можно разместить плотнее, что улучшает яркость, контраст и цветопередачу.

OLED работает иначе: каждый пиксель сам генерирует свет и может включаться или выключаться отдельно. Именно это позволяет OLED-телевизорам отображать более глубокий черный цвет и более сильный контраст.

Когда лучше выбрать Mini LED

Mini LED может быть лучшим вариантом для тех, кто хочет яркое изображение, хороший контраст и более низкую цену. Такие телевизоры особенно хорошо подходят для HDR-контента, где важны высокая яркость и выразительные цвета.

У Mini LED также нет проблемы выгорания изображения, которая может возникать у OLED при длительном показе статичной картинки.

LED-телевизоры могут работать около 100 тыс. часов, что примерно соответствует десяти годам или более. В то же время фактический срок зависит от того, как долго телевизор работает каждый день.

Несмотря на преимущества, у Mini LED есть и слабые стороны. Черный цвет на таких телевизорах может выглядеть более серым, чем на OLED. Кроме того, Mini LED не всегда хорошо подходит для просмотра под углом. Лучше всего такие телевизоры показывают изображение, когда на экран смотрят прямо.

Когда лучше выбрать OLED

OLED может быть лучшим выбором для тех, кто часто смотрит фильмы и сериалы с тёмными сценами. Такие телевизоры обеспечивают более глубокий чёрный цвет, более сильный контраст и более насыщенные цвета.

OLED также имеет более широкие углы обзора, чем Mini LED. Это означает, что изображение выглядит лучше не только при просмотре прямо перед экраном.

Такой телевизор может стать удачным выбором для домашнего кинотеатра, особенно если пользователь хочет получить более выразительный эффект от изображения.

Главные недостатки OLED — более высокая цена и риск появления остаточного изображения или выгорания.

Остаточное изображение возникает тогда, когда картинка временно остается на экране после того, как исходное изображение уже исчезло. Это может быть меню игры, новостной баннер или графика в нижней части экрана.

Длительное остаточное изображение может перейти в постоянное выгорание, хотя современные OLED-телевизоры оснащены функциями, снижающими этот риск.

Какой телевизор лучше купить

Если вам нужна лучшая цена, высокая яркость и меньше рисков при повседневном использовании, Mini LED — отличный вариант.

OLED лучше подойдет тем, кто хочет более глубокий черный цвет, лучший контраст, более широкие углы обзора и более выразительное изображение для фильмов.

Ранее Новини.LIVE писали, что Mini LED-телевизоры часто воспринимаются как более доступная альтернатива другим современным панелям, однако более низкая цена не означает короткий срок службы. На самом деле такая технология обладает значительным запасом долговечности и может оставаться актуальной на протяжении многих лет.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Mini LED-телевизоры стали популярной альтернативой OLED, ведь они очень яркие, хорошо подходят для HDR и часто стоят дешевле премиальных OLED-моделей. В то же время у этой технологии тоже есть слабые места, которые стоит учитывать перед покупкой.