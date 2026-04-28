Meta будет поставлять солнечную энергию из космоса для развития ИИ

Логотип компании Meta. Фото: Reuters

Meta Platforms заключила соглашение со стартапом Overview Energy о закупке до одного гигаватта солнечной энергии, которую планируют передавать со спутников на Землю. Такой шаг показывает, что крупные технологические компании все активнее ищут новые источники питания для своих амбициозных планов в сфере искусственного интеллекта.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как будет работать технология энергии из космоса

Материнская компания Facebook договорилась о сотрудничестве с Overview Energy — стартапом, который хочет развернуть спутники для передачи энергии потребителям на поверхности Земли. Именно от него Meta планирует получать часть солнечной электроэнергии.

Финансовые условия сделки стороны не раскрыли, однако сам факт такого партнерства уже стал показательным. Технологические гиганты все чаще ищут нестандартные энергетические решения, которые могли бы поддержать развитие инфраструктуры для ИИ.

Overview Energy планирует вывести спутники на геосинхронную орбиту на высоте более 35 тысяч км от Земли. Там они будут собирать солнечный свет, а затем передавать энергию обратно на наземные солнечные установки.

Читайте также:

В компании считают, что такой подход позволит обойти главные ограничения обычных солнечных электростанций на Земле. Речь идет прежде всего о ночном времени, когда наземные панели не могут вырабатывать электроэнергию.

По словам гендиректора Overview Energy Марка Берте, компания рассчитывает провести демонстрацию технологии в космосе в 2028 году. Если все пойдет по плану, коммерческий запуск сервиса запланирован еще через два года.

Сейчас стартап занимается не только разработкой самих спутников, но и созданием производственных линий для их выпуска.

