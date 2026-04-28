Meta постачатиме сонячну енергію з космосу для розвитку ШІ

Meta Platforms уклала угоду зі стартапом Overview Energy про закупівлю до одного гігавата сонячної енергії, яку планують передавати із супутників на Землю. Такий крок показує, що великі технологічні компанії дедалі активніше шукають нові джерела живлення для своїх амбітних планів у сфері штучного інтелекту.

Як працюватиме технологія енергії з космосу

Материнська компанія Facebook домовилася про співпрацю з Overview Energy — стартапом, який хоче розгорнути супутники для передачі енергії споживачам на поверхні Землі. Саме від нього Meta планує отримувати частину сонячної електроенергії.

Фінансові умови угоди сторони не розкрили, однак сам факт такого партнерства вже став показовим. Технологічні гіганти дедалі частіше шукають нестандартні енергетичні рішення, які могли б підтримати розвиток інфраструктури для ШІ.

Overview Energy планує вивести супутники на геосинхронну орбіту на висоті понад 35 тисяч км від Землі. Там вони збиратимуть сонячне світло, а потім передаватимуть енергію назад на наземні сонячні установки.

У компанії вважають, що такий підхід дозволить обійти головні обмеження звичайних сонячних електростанцій на Землі. Йдеться насамперед про нічний час, коли наземні панелі не можуть виробляти електроенергію.

За словами гендиректора Overview Energy Марка Берте, компанія розраховує провести демонстрацію технології в космосі у 2028 році. Якщо все піде за планом, комерційний запуск сервісу заплановано ще через два роки.

Наразі стартап займається не лише розробкою самих супутників, а й створенням виробничих ліній для їхнього випуску.

