Режим полета в смартфоне — зачем нужен и когда его стоит включать

Включенный режим полета на смартфоне. Фото: Unsplash

У многих пользователей до сих пор есть ощущение, что "режим полета" нужен только во время перелетов. На самом деле эта скромная иконка с самолетом скрывает ряд полезных сценариев, которые могут заметно улучшить ваш опыт пользования смартфоном ежедневно.

Об этом пишет iTechua.

Реклама

Читайте также:

Что делает "режим полета" на самом деле

Когда вы нажимаете на значок самолетика, смартфон отключает сотовую связь, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Это не "карантин" для устройства, а короткая пауза, дающая телефону отдохнуть от постоянного обмена данными и поиска сетей. При этом Wi-Fi и Bluetooth можно снова включить вручную, оставив сотовую связь выключенной — удобно, когда нужен интернет, но не хочется получать звонки.

Один из самых заметных эффектов — более быстрая зарядка. Если у вас осталось около 5% заряда, активация режима полета позволяет восполнить батарею на 30-40% быстрее: телефон тратит меньше энергии на фоновую синхронизацию, поиск сетей и передачу данных.

"Авиарежим" также помогает устранить проблемы со связью. Если смартфон внезапно перестал ловить сеть, достаточно включить режим полета на примерно 10 секунд, а затем выключить его — это перезапускает беспроводные модули и заставляет телефон подключиться к наиболее стабильному сигналу. Такой трюк работает и в роуминге.

В зонах со слабым покрытием сотовой сети режим полета превращается в инструмент экономии заряда. Когда телефон постоянно пытается "дотянуться" до вышек, батарея тает на глазах. Если вы на даче, в подвале, в походе или просто в месте с плохим сигналом, стоит временно включить авиарежим: смартфон может продержаться вдвое дольше. При этом камера, офлайн-музыка, игры без интернета и электронные книги работают без ограничений.

Напомним, у многих смартфонов батарея может быстро разряжаться даже тогда, когда устройством почти не пользуются. Часто причина заключается не в "уставшем аккумуляторе", а в одной активной в фоне функции, которая постоянно потребляет энергию.

Также мы писали, что в конце 2000-х смартфоны воспринимались как личный конструктор: их можно было перепрошивать, снимать ограничения и настраивать под себя почти каждый аспект. Современные же модели стали значительно стабильнее и защищеннее, но вместе с этим пользователи потеряли часть контроля над собственными устройствами.