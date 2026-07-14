Худшие привычки пользователей Android: что замедляет работу смартфона

Android-смартфоны в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Многие пользователи Android ограничиваются базовыми возможностями смартфона и не используют функции, которые могут сделать работу с устройством более удобной, плавной и безопасной. Часть таких настроек по умолчанию отключена, поэтому их легко не заметить.

О десяти распространённых ошибках пользователей Android-смартфонов пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

Отказ от разблокировки по лицу и Extend Unlock

Большинство Android-смартфонов оснащены сканером отпечатков пальцев, однако разблокировка по лицу также может быть удобной, например, когда руки мокрые или заняты.

Функция Extend Unlock, ранее называвшаяся Smart Lock, позволяет оставлять устройство разблокированным в доверенных условиях — дома, когда вы держите его в руках или при подключении к смарт-часам или автомобилю.

Использование стандартной частоты обновления 60 Гц

Даже смартфон с поддержкой 90 или 120 Гц может по умолчанию работать на частоте 60 Гц для экономии заряда.

Переход на более высокую частоту обновления делает прокрутку страниц, игры и взаимодействие с интерфейсом более плавными.

Отказ от функции Dual Apps

Пользователям нескольких аккаунтов Telegram, Facebook или Instagram может пригодиться функция Dual Apps.

Она позволяет создать вторую копию приложения и пользоваться разными аккаунтами без постоянного переключения между ними.

Игнорирование функций защиты батареи

Со временем аккумулятор смартфона постепенно теряет емкость, однако функция защиты батареи может помочь замедлить этот процесс.

Она ограничивает зарядку на уровне 80%, что помогает уменьшить перегрев и износ аккумулятора.

Отказ от настроек Digital Wellbeing

"Цифровое благополучие" помогает контролировать время использования смартфона, устанавливать ограничения для отдельных приложений и включать режим сосредоточения.

Также в системе доступен "Bedtime Mode", который переводит экран в оттенки серого и отключает уведомления перед сном.

Использование стандартных рингтонов и звуков уведомлений

Персонализированные мелодии позволяют понять, кто звонит, даже не доставая смартфон.

Отдельные звуки для разных приложений также помогают быстрее отличать важные уведомления от второстепенных.

Стандартное расположение кнопок в панели быстрых настроек

Панель быстрых настроек можно изменить в соответствии с собственными потребностями и вынести на передний план функции, которые используются чаще всего.

Например, это могут быть заметки, QR-сканер или управление телевизором.

Отключенная история уведомлений

После закрытия уведомления оно может исчезнуть с панели, однако история уведомлений позволяет вернуться к нему позже.

Эта функция может пригодиться, если уведомление было случайно удалено.

Игнорирование режимов Split-Screen и PiP

Режим разделенного экрана позволяет одновременно работать в двух приложениях, например просматривать календарь во время написания сообщения.

Функция "картинка в картинке" позволяет смотреть видео или пользоваться Google Maps параллельно с другими приложениями.

Отказ от меню "Параметры для разработчиков"

Меню для разработчиков содержит дополнительные настройки, которые могут изменить работу смартфона.

Например, сокращение продолжительности анимаций делает взаимодействие с устройством визуально более быстрым, а Force Dark Mode позволяет включить тёмный режим даже в некоторых приложениях, которые его не поддерживают.

Многие из этих возможностей могут быть отключены по умолчанию, поэтому их активация способна сделать повседневное использование Android-смартфона более удобным.

Ранее Новини.LIVE писали, что на Android можно освободить значительный объем памяти, отказавшись от системного сервиса AICore. По словам одного из пользователей, после его отключения на смартфоне стало доступно не менее 6 ГБ дополнительного места, а устройство продолжило работать без заметных проблем.

Также Новини.LIVE сообщали, что быстрая разрядка смартфона не всегда свидетельствует об износе аккумулятора. Значительную часть заряда могут потреблять приложения, которые постоянно работают в фоновом режиме, загружают данные и регулярно отправляют уведомления.