Безопасно ли пользоваться смартфоном без обновлений системы

Обновление системы на смартфоне, мужчина со смартфоном в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Смартфон может продолжать нормально работать даже после прекращения официальной поддержки со стороны производителя. Однако отсутствие новых обновлений постепенно снижает уровень его безопасности.

О том, безопасно ли пользоваться смартфоном, который больше не получает обновлений, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Почему смартфону нужны обновления

В течение периода поддержки телефоны получают крупные обновления операционной системы, которые добавляют новые функции и изменяют интерфейс. Между ними производители выпускают более мелкие патчи. Они могут исправлять ошибки, улучшать производительность и устранять уязвимости в системе безопасности.

Такие уязвимости могут использовать злоумышленники для установки вредоносного программного обеспечения, кражи личной информации и получения контроля над отдельными функциями устройства.

Проблемы с безопасностью возникают даже в смартфонах с актуальной поддержкой, однако производитель обычно устраняет их в последующих обновлениях.

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Что происходит после прекращения поддержки

Телефон не становится опасным сразу после получения последнего обновления. В то же время каждая новая неустраненная уязвимость постепенно повышает риск взлома.

После прекращения поддержки производитель больше не гарантирует выпуск патчей, которые могли бы защитить устройство от новых способов атак.

Именно поэтому длительное использование такого смартфона, особенно для банковских операций, работы с документами и хранения конфиденциальной информации, становится более рискованным.

Что делать владельцам старых iPhone

После того как Apple окончательно прекращает выпуск обновлений безопасности для определенной модели, самым безопасным решением становится переход на более новое устройство.

На iPhone невозможно установить альтернативную версию iOS, которая продолжала бы регулярно получать патчи безопасности. Поэтому у владельцев моделей без официальной поддержки нет полноценного способа самостоятельно продолжить обновление операционной системы.

Как продолжить использование старого Android-смартфона

Владельцы Android могут установить стороннюю прошивку, если конкретная модель поддерживается её разработчиками и продолжает регулярно получать обновления безопасности. Это возможно благодаря Android Open Source Project, открытый код которого производители и независимые разработчики используют для создания собственных версий системы.

Одним из вариантов является LineageOS. Эта открытая система поддерживает отдельные смартфоны Samsung, Google, Motorola и других производителей, предлагая упрощенный интерфейс и актуальные исправления безопасности.

Другим вариантом является GrapheneOS, ориентированная на конфиденциальность и защиту данных. Она поддерживает только определенные смартфоны Google Pixel. Сервисы Google в GrapheneOS не установлены по умолчанию, однако при необходимости их можно добавить в изолированной среде.

Перед установкой сторонней прошивки необходимо проверить совместимость с конкретной моделью, регулярность обновлений и инструкции разработчиков. Если надежной актуальной системы нет, старый смартфон лучше заменить.

Ранее Новини.LIVE писали, что во время WWDC 2026 Apple представила iOS 27, сосредоточившись прежде всего на производительности. Компания обещает более быстрый запуск приложений, лучшую работу на старых iPhone и обновленный интерфейс Liquid Glass.

Также Новини.LIVE сообщали, что Samsung готовит One UI 9 на базе Android 17 для большого количества смартфонов Galaxy. В предварительный список уже вошли флагманские, складные, среднебюджетные и доступные модели, однако список совместимых устройств ещё может быть пересмотрен.