Как освободить до 10 ГБ памяти на Android без потери важных данных

Телефон в руках и меню внутренней памяти Android-смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

На Android можно освободить несколько гигабайт памяти, отключив системный сервис AICore. Один из пользователей рассказал, что после этого у него появилось не менее 6 ГБ свободного места, а смартфон продолжал работать нормально.

О том, как AICore может занимать много памяти на Android, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

Что такое AICore на Android

AICore — это системный сервис Android, отвечающий за работу встроенных функций искусственного интеллекта на устройстве.

Он используется для локальной обработки данных и поддерживает инструменты ИИ, в частности работу с текстом, распознавание речи, умные ответы и другие функции, которые могут работать без подключения к облаку.

Главная цель сервиса — сделать интеллектуальные функции быстрыми, конфиденциальными и доступными даже без подключения к интернету. Проблема в том, что AICore может занимать очень много места в памяти смартфона. В некоторых случаях речь идет о 10 ГБ и даже больше. Для смартфона с 128 ГБ памяти это может стать заметной потерей свободного места.

Во время обновления моделей искусственного интеллекта система временно сохраняет сразу две версии модели — старую и новую. Так происходит, пока Google проверяет стабильность обновления.

После проверки старые данные удаляются, однако до этого момента сервис может занимать много места. Особенно это заметно, если пользователь не пользуется ИИ-функциями на смартфоне.

Как отключить AICore на Android

Чтобы отключить AICore, нужно перейти в "Настройки" и открыть раздел "Приложения".

После этого следует нажать на значок меню с тремя точками или кнопку фильтра в правом верхнем углу и выбрать "Показать системные процессы".

Далее нужно найти в списке AICore, нажать "Принудительно остановить", а затем "Отключить".

После этого стоит снова открыть меню с тремя точками и выбрать "Удалить обновления". Система удалит загруженные данные приложения и освободит место, которое они занимали.

После отключения AICore можно освободить до 6 ГБ данных из памяти телефона, при этом после отключения перестают работать функции, связанные с локальным ИИ. Речь идет об умных подсказках, части возможностей клавиатуры и встроенных ИИ-инструментах.

Ранее Новини.LIVE писали, что на Android-смартфонах часто есть предустановленные приложения, которыми пользователь почти никогда не пользуется. Такие приложения могут занимать память, работать в фоновом режиме, быстрее разряжать батарею и постепенно замедлять работу телефона.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на Android-смартфоне удаленные файлы не всегда исчезают сразу и могут ещё неделями занимать место в памяти. Если очистить корзину в файловом менеджере, Google Фото или галерее, можно быстро освободить несколько гигабайт без удаления нужных данных.