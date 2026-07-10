Как часто нужно перезагружать iPhone и Android-смартфоны

Меню перезагрузки смартфона и телефон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Регулярная перезагрузка смартфона может помочь устранить мелкие программные сбои, зависания и фоновые процессы, которые влияют на производительность и автономность. Такая профилактика полезна как для iPhone, так и для Android-устройств.

О том, как часто нужно перезагружать смартфон, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Зачем перезагружать смартфон

Совет выключить устройство и снова включить его давно стал классическим способом решения технических проблем. Для смартфонов он тоже остается актуальным.

Если iPhone или Android-устройство начинает работать нестабильно, перезапуск часто становится первым шагом, который может помочь. Перезагрузка полезна не только тогда, когда телефон уже завис или работает с ошибками.

Периодическая перезагрузка может быть полезна и в обычном режиме, даже между обновлениями системы. Она помогает устранить временные программные сбои и уменьшить влияние фоновых процессов на производительность и заряд батареи.

Как часто перезагружать iPhone

Apple не дает отдельного универсального совета о том, как часто нужно перезагружать iPhone в обычном режиме. В то же время в своих материалах компания рекомендует сначала закрыть и заново открыть приложение, если оно работает некорректно.

Если это не помогает, тогда стоит перезагрузить устройство.

Перезапуск iPhone означает полное закрытие открытых приложений. После этого пользователю приходится запускать их заново. Именно это может помочь устранить проблемы, которые влияли на производительность или автономность смартфона.

В профилактических целях iPhone можно перезагружать время от времени или придерживаться условного графика, например, раз в неделю или раз в две недели.

Как часто перезагружать Android-смартфон

Для Android действуют аналогичные принципы. В то же время сама экосистема более сложна из-за большого количества оболочек и модификаций системы от разных производителей.

Из-за этого риск мелких программных сбоев на Android может быть выше.

Google в материалах для Pixel объясняет, что перезапуск смартфона может помочь устранить типичные временные проблемы. Речь идет, в частности, о зависании приложений, сбоях камеры или плохом соединении. При этом конкретной рекомендуемой частоты Google не называет.

Samsung прямо рекомендует регулярно перезагружать смартфоны Galaxy, чтобы избежать замедления работы и зависаний. В документации компании даже упоминается привычка перезагружать телефон ежедневно, хотя для большинства пользователей это может быть слишком часто.

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