Что такое Li-Fi и сможет ли интернет через свет заменить Wi-Fi

Разъёмы Wi-Fi-роутера, логотип технологии Wi-Fi. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Wi-Fi по-прежнему остается основным способом беспроводного подключения к интернету, однако наряду с ним развивается технология, основанная на ином принципе передачи данных. Она может оказаться полезной там, где радиолокационные волны имеют ограничения или требуется дополнительная защита соединения.

Об особенностях новой технологии Li-Fi пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Что такое Li-Fi

Li-Fi, или Light Fidelity — это технология беспроводной передачи информации с помощью световых волн.

Для этого используются светодиодные лампы, которые изменяют интенсивность света с настолько высокой скоростью, что человеческий глаз не замечает мерцания. Эти изменения преобразуются в цифровые данные.

В отличие от Wi-Fi, который передает информацию через радиочастоты, Li-Fi использует свет.

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В системе Li-Fi светодиодная лампа выполняет роль передатчика, а специальный фотоприемник принимает световые сигналы и преобразует их в цифровую информацию. Сигнал распространяется преимущественно в пределах освещенного пространства и практически не проходит сквозь стены.

Такая особенность ограничивает зону покрытия, но в то же время может затруднять перехват информации за пределами помещения.

Какие преимущества имеет Li-Fi

Технология может обеспечивать высокую скорость передачи данных и работать без радиочастотных помех.

Благодаря этому Li-Fi рассматривается для использования в больницах, самолетах и других местах, где применение радиоволн может быть нежелательным или ограниченным.

Еще одним преимуществом является возможность использовать светодиодное освещение не только как источник света, но и как часть сетевой инфраструктуры.

Какие недостатки имеет технология

Для стабильной передачи данных между источником света и приемником не должно быть препятствий. Если лампу выключить или перекрыть световой сигнал, качество соединения может ухудшиться или связь полностью исчезнет.

Инфраструктура Li-Fi также пока не так широко распространена, как оборудование для Wi-Fi. Её массовое внедрение потребует времени и дополнительных инвестиций.

Сможет ли Li-Fi заменить Wi-Fi

Эксперты не ожидают полного отказа от Wi-Fi в ближайшее время. Скорее всего, обе технологии будут использоваться параллельно в зависимости от конкретных потребностей.

Wi-Fi останется универсальным вариантом для повседневного подключения, тогда как Li-Fi может применяться там, где важны высокая скорость, минимальные задержки или повышенный уровень защиты.

Среди возможных сфер применения называют больницы, университеты, производственные предприятия, офисные центры, аэропорты, самолеты, музеи и системы "умного дома".

Дальнейшее развитие LED-освещения и цифровой инфраструктуры может постепенно расширять перечень мест, где будет использоваться передача данных с помощью света.

Ранее Новини.LIVE писали, что современный Wi-Fi-роутер способен не только обеспечивать доступ к интернету, но и защищать домашнюю сеть, распределять скорость между устройствами и работать с принтерами или сетевыми хранилищами. В то же время многие пользователи не пользуются этими возможностями, хотя их можно настроить за несколько минут.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старому Wi-Fi-роутеру можно найти применение даже после покупки новой модели. Его можно превратить в усилитель сигнала и улучшить покрытие в комнатах со слабой связью или "мертвыми зонами".