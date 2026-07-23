Що таке Li-Fi та чи зможе інтернет через світло замінити Wi-Fi

Роз'єми Wi-Fi-роутера, логотип технології Wi-Fi. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Wi-Fi залишається основним способом бездротового підключення до інтернету, однак поряд із ним розвивається технологія з іншим принципом передавання даних. Вона може стати корисною там, де радіохвилі мають обмеження або потрібен додатковий захист з'єднання.

Про особливості нової технології Li-Fi пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Що таке Li-Fi

Li-Fi, або Light Fidelity — це технологія бездротового передавання інформації за допомогою світлових хвиль.

Для цього використовуються світлодіодні лампи, які змінюють інтенсивність світла з настільки високою швидкістю, що людське око не помічає мерехтіння. Ці зміни перетворюються на цифрові дані.

На відміну від Wi-Fi, який передає інформацію через радіочастоти, Li-Fi використовує світло.

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У системі Li-Fi світлодіодна лампа виконує роль передавача, а спеціальний фотоприймач отримує світлові сигнали та перетворює їх на цифрову інформацію. Сигнал поширюється переважно в межах освітленого простору та практично не проходить крізь стіни.

Така особливість обмежує зону покриття, але водночас може ускладнювати перехоплення інформації за межами приміщення.

Які переваги має Li-Fi

Технологія може забезпечувати високу швидкість передавання даних і працювати без радіочастотних перешкод.

Завдяки цьому Li-Fi розглядають для використання в лікарнях, літаках та інших місцях, де застосування радіохвиль може бути небажаним або обмеженим.

Ще однією перевагою є можливість використовувати LED-освітлення не лише як джерело світла, а й як частину мережевої інфраструктури.

Які недоліки має технологія

Для стабільного передавання даних між джерелом світла та приймачем не повинно бути перешкод. Якщо лампу вимкнути або перекрити світловий сигнал, якість з'єднання може погіршитися чи зв'язок повністю зникне.

Інфраструктура Li-Fi також поки не настільки поширена, як обладнання для Wi-Fi. Її масове впровадження потребуватиме часу та додаткових інвестицій.

Чи зможе Li-Fi замінити Wi-Fi

Фахівці не очікують повної відмови від Wi-Fi найближчим часом. Найімовірніше, дві технології використовуватимуть паралельно залежно від конкретних потреб.

Wi-Fi залишатиметься універсальним варіантом для повсякденного підключення, тоді як Li-Fi може застосовуватися там, де важливі висока швидкість, мінімальні затримки або підвищений рівень захисту.

Серед можливих сфер застосування називають лікарні, університети, виробничі підприємства, офісні центри, аеропорти, літаки, музеї та системи "розумного будинку".

Подальший розвиток LED-освітлення та цифрової інфраструктури може поступово розширювати перелік місць, де використовуватиметься передавання даних за допомогою світла.

Раніше Новини.LIVE писали, що сучасний Wi-Fi-роутер здатен не лише забезпечувати доступ до інтернету, а й захищати домашню мережу, розподіляти швидкість між пристроями та працювати з принтерами або мережевими сховищами. Водночас багато користувачів не користуються цими можливостями, хоча їх можна налаштувати за кілька хвилин.

Також Новини.LIVE розповідали, що старому Wi-Fi-роутеру можна знайти застосування навіть після купівлі нової моделі. Його можна перетворити на підсилювач сигналу та покращити покриття у кімнатах зі слабким зв'язком або "мертвими зонами".