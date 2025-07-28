9 признаков, что ваш смартфон устарел — когда пора покупать новый

Смартфоны на прилавке в магазине. Фото: Unsplash

Смартфоны с каждым годом становятся мощнее, однако даже самые надежные модели со временем теряют актуальность. Если устройство начинает тормозить или новые приложения отказываются запускаться, стоит задуматься об обновлении.

О том, когда пришло время менять телефон, пишет iTechua.

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Производители поддерживают устройства ограниченное время — обычно 3-5 лет. Без апдейтов телефон не получает важных патчей безопасности, новых функций и может терять совместимость с приложениями.

Проверьте, выходят ли обновления. Если нет — это аргумент в пользу покупки нового смартфона.

Приложения работают медленно или не запускаются

Когда тормозят даже соцсети и мессенджеры, а игры не стартуют, процессор и оперативная память уже не тянут современный софт. Старых чипов и 2-3 ГБ ОЗУ сегодня часто мало.

Удалите лишнее, почистите кэш. Если не помогает — устройство устарело.

Батарея быстро садится

Аккумулятор изнашивается первым: заряд едва дотягивает до вечера, телефон может выключаться на 20-30%, появляется перегрев.

Возможна замена батареи, но если смартфону 4-5 лет и больше, целесообразнее приобрести новый.

Постоянно не хватает памяти

Если сообщение "Память заполнена" появляется даже после очистки — это признак устаревшей конфигурации. Для комфортной работы сегодня нужно больше чем 64 ГБ.

Используйте облачное хранилище или карту памяти. Если не спасает — время обновляться.

Камера ощутимо уступает современным

Даже бюджетные модели нынче снимают лучше, чем прежние флагманы. Размытые фото, слабое ночное фото, медленный автофокус, отсутствие оптической стабилизации — характерные сигналы.

Если важно качество фото, обратите внимание на новые модели.

Экран "не тянет" современные стандарты

Низкая частота обновления (30-60 Гц), тусклые цвета, отсутствие HDR, низкое разрешение и LCD вместо OLED портят впечатление от пользования.

Современные OLED-дисплеи с высокой герцовкой заметно комфортнее, поэтому стоит задуматься над покупкой смартфона именно с такой технологией.

Видимый физический износ

Трещины, сколы, потертости, расшатанные разъемы, хриплые динамики — даже работающее устройство становится неудобным.

Если ремонт приближается по стоимости к покупке, лучше взять новый смартфон.

Нет поддержки функций ИИ

Актуальные модели имеют ИИ-возможности для камеры, голосовых помощников и системной оптимизации. Без этого вы теряете полезные инструменты.

Рассмотрите современный аппарат — даже бюджетные телефоны 2024-2025 годов уже предлагают ИИ-функции.

Психологический дискомфорт от устройства

Устаревший дизайн с большими рамками, изношенный корпус и медленная работа раздражают и мешают в повседневной жизни.

Если смартфон вызывает раздражение, это дополнительный аргумент обновиться.

Напомним, разъем зарядки — это не просто отверстие в корпусе смартфона, а уязвимая зона, которая первой реагирует на пыль, влагу и небрежное обращение. Если его вовремя не очищать, гаджет начнет заряжаться медленно или вовсе перестанет "видеть" кабель.

Также мы писали, что даже при большом объеме памяти современные смартфоны быстро заполняются из-за тяжелых приложений и медиаконтента. И пока пользователи удаляют фото и видео, настоящей причиной медленной работы часто становится системный "мусор", о котором забывают.