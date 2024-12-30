Главную елку Украины устанавливают в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Празднование Нового года всегда олицетворяет надежду на лучшее, а после Победы, тем более. Искусственный интеллект показал, каким оно будет.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Как ИИ видит Новый год в Украине после победы

Изображение празднования первого Нового года после победы Украины воплощает надежду на лучшее. На нем показано множество счастливых людей, исполненных патриотизма. В частности, видны украинские желто-голубые флаги, трезубец, соборы, статуи власть имущих и прочее.

Как украинцы будут праздновать Новый год после победы. Фото: ИИ/Новини.LIVE

Празднование Нового года после победы Украины именно на Крещатике преисполнено веселья и духа "Дидуха". Там можно увидеть древнюю украинскую культуру.

Как украинцы будут праздновать Новый год после победы. Фото: ИИ/Новини.LIVE

Третье изображение демонстрирует всю силу Победу, передаваемую в фейерверках. Они видны только в горах Карпат. Как отмечает ИИ, эти огни украинцы увидят после многих лет ожидания.

Как украинцы будут праздновать Новый год после победы. Фото: ИИ/Новини.LIVE

"Точный год Нового года после победы Украины пока невозможно предсказать, поскольку это зависит от хода войны и достижения мира. Однако этот момент наступит тогда, когда Украина одержит победу, и это станет символом нового начала для страны и ее народа. Верим, что это произойдет как можно быстрее!" — отметил ИИ.

Напомним, искусственный интеллект показал, каких собак считает самыми красивыми в Украине. Он выделил три породы.

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