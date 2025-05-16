Мошенничество в Telegram — 6 популярных схем и как от них защититься

Сайт Telegram на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Кибермошенничество ежегодно наносит миру более 7 трлн долларов убытков, и украинцы также попадают в эту статистику. Около 60% аферистов действуют через цифровые каналы, в частности Telegram.

О 6 самых распространенных мошеннических схемах в Telegram рассказали на YouTube-канале "Как не стать овощем".

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Как работают популярные аферы и что поможет защититься

Первая схема апеллирует к эмпатии: вам предлагают "проголосовать за племянницу", отправив ссылку с регистрацией через Telegram. В результате злоумышленник получает доступ к аккаунту. Правило безопасности здесь простое: перед переходом по любой ссылке позвоните человеку, который якобы просит о помощи, и никогда не вводите код Telegram на сторонних сайтах.

Вторая афера маскируется под службу поддержки Telegram. В сообщении говорится о быстром аннулировании профиля, которое можно "спасти" только перейдя по ссылке. Официальные аккаунты техподдержки не имеют статуса online/offline, поэтому игнорируйте требование "действовать немедленно" и проверяйте информацию через официальный канал.

Третий вид мошенничества играет на жадности: вам "дарят" годовую премиум-подписку Telegram и предлагают активировать ее на внешнем сайте. На самом деле премиум включается только внутри приложения, поэтому подобные предложения смело игнорируйте.

Четвертая схема начинается со спама кодами входа. Впоследствии "служба безопасности" Telegram предлагает перейти на страницу "повышение защиты". На самом деле это фишинговый сайт, где жертва сама оставляет свои данные. Если получаете подозрительные коды, сразу проверьте активные сессии в настройках Telegram и завершите посторонние.

Пятая афера — перехват SMS или SIM-карты. Злоумышленники перевыпускают карту у мобильного оператора и восстанавливают доступ к почте, банкингу и соцсетям. Предотвратить это может только двухфакторная аутентификация: даже со скомпрометированным номером мошенники не смогут войти в профиль без дополнительного пароля.

Шестая схема предлагает "улучшенную версию" Telegram с возможностью читать удаленные сообщения. Поддельная программа (в частности, известная как Fire Scum 3) содержит вредоносный код, который ворует логины и пароли. Загружать мессенджер следует только с App Store, Google Play или официального сайта Telegram.org, а APK-файлы без проверки устанавливать не стоит.

Надежным щитом от всех описанных атак остается двухфакторная аутентификация. Включите ее в разделе "Конфиденциальность и безопасность", установив дополнительный пароль, и сохраните резервный код. Если вы уже перешли по сомнительной ссылке и ввели код — срочно измените все пароли и сообщите в банк, если предоставили финансовые данные.

Напомним, онлайн-мошенничество стремительно распространяется и становится все более изощренным. Часто после получения предоплаты за товар или услугу "продавец" просто исчезает — перестает отвечать на сообщения в Telegram или удаляет аккаунт. Именно поэтому чрезвычайно важно своевременно собрать и правильно зафиксировать все доказательства мошенничества, чтобы иметь возможность вернуть средства правовым способом.

Также мы писали, что даже если продавец ведет деятельность исключительно в Instagram или Telegram и не зарегистрирован официально как предприниматель, покупатель все равно имеет право обратиться с жалобой или требовать возврата денег, если есть обоснованные причины для этого.