Мошенничество в TikTok — как видео с "лайфхаками" заражают ПК

Приложение TikTok на экране смартфона. Фото: Unsplash

В TikTok распространяются видеоролики, созданные искусственным интеллектом, которые якобы показывают, как бесплатно активировать платное программное обеспечение. На самом деле они побуждают пользователей запускать вредоносный код.

Об этом пишет Vector.

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Эксперты Trend Micro зафиксировали волну роликов-"технолайфхаков", предлагающих "мгновенное улучшение" Windows, Microsoft Office, Spotify или CapCut. Одно из видео о Spotify уже набрало почти полмиллиона просмотров и тысячи лайков. Авторы призывают запустить команду PowerShell, которая подгружает скрипт с hxxps://allaivo[.]me/spotify и устанавливает похитителей данных Vidar или StealC, запуская их скрыто и с повышенными правами.

Пример мошеннического видео в TikTok. Фото: Trend Micro

В Trend Micro объясняют, что Vidar и StealC способны делать снимки экрана, воровать пароли, данные банковских карт и файлы cookie, а также открывать доступ к криптокошелькам и кодам двухфакторной аутентификации. Схему делает особенно убедительной реалистичная озвучка, сгенерированная нейросетью, а большое количество похожих видео свидетельствует о массовом автоматизированном производстве контента.

Факт, что ролик о Spotify легко продвигается алгоритмом TikTok, демонстрирует уязвимость платформы к подобным атакам. Вместо заблокированных ссылок мошенники теперь заставляют самих зрителей выполнять опасные команды, что помогает обходить защиту социальных сетей и антивирусов.

"Казалось бы обычное видео с советами на самом деле становится подробной инструкцией по самостоятельному заражению устройства", — подчеркивают специалисты Trend Micro.

Специалисты советуют быть особенно осторожными с техническими роликами, предлагающими запускать команды или загружать файлы. Безопаснее искать инструкции на официальных сайтах или в проверенных источниках. И главное: обещание "бесплатного доступа к платному" почти всегда означает мошенническую ловушку.

Напомним, Viber продолжает удерживать позиции одного из самых популярных мессенджеров в Украине. Ежедневно через платформу передают тысячи открыток и изображений, однако за этими красочными файлами иногда скрываются опасные схемы мошенников, которые пытаются получить контроль над вашим устройством.

Также мы писали, что в Telegram распространяется новая мошенническая кампания: пользователям приходят сообщения, которые выдают себя за официальные оповещения от Vodafone. В них говорится о якобы завершении срока действия SIM-карты, которую "нужно срочно заменить".