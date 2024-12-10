Илон Маск выпустил бесплатного чата Grok — чем он лучше ChatGPT

Логотип чат-бота Grok. Фото: Unsplash

Чат-бот Илона Маска Grok-2 теперь доступен всем желающим бесплатно на X. Ранее он был доступен только владельцам Premium-подписки на социальную сеть.

Об этом пишет Engadget.

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В чем особенность Grok

Чат-бот Маска, если сравнивать с ChatGPT, имеет доступ в реальном времени ко всей базе постов социальной сети и отвечает на запросы быстрее. Языковая модель OpenAI базируется на данных, созданных до октября 2023 года.

🚨Breaking: Grok free tier is now available worldwide .



Это очень ограничено:

Can analyze 3 изображения на день

Can do 10 messas per 2 hours including images



X has также removed Grok 2 mini.

Вы не можете только взять в руки 2. pic.twitter.com/pHWsaLgewk — ️️️️️ ️ᅠ‏ @️️️️ ️ᅠ️️️️ ️️️️️ ️ᅠ (@blankspeaker) December 6, 2024

Grok может создавать изображения и работать с кодом. С генерированием изображений есть нюанс, поскольку сразу после запуска бесплатной версии пользователям предоставлялась нейросеть Aurora со способностью создавать фотореалистичные изображения. Однако через несколько часов ее заменили версией Flux, которая не так охотно создает знаменитостей, но все еще может.

Не менее важно, что у чат-бота нет цензуры, но его уже успели использовать для нарушения авторских прав и создания некоторых изображений, подвергшихся критике. Среди них Барак Обама, употребляющий наркотики, наставляющий оружие Дональд Трамп и даже Микки Маус, приветствующий Адольфа Гитлера.

Как воспользоваться возможностями чата Grok

Во-первых, нужно зарегистрироваться в социальной сети X. После этого необходимо найти вкладку Grok слева в меню действий.

Чат-бот работает на украинском языке и имеет свой собственный "забавный" режим. В то же время бесплатные пользователи имеют ограничения на 10 запросов на каждые два часа и три изображения в день.

Разработчики отмечают, что пока Grok не является идеальной моделью искусственного интеллекта, поэтому нужно проверять каждый его ответ на правдивость.

В прошлом году Илон Маск представил собственную компанию xAI, занимающуюся развитием искусственного интеллекта. Вместе с тем он представил чат, который был доступен только по подписке X Premium, стоившей 8 долларов в месяц.

Сейчас xAI завершила цикл финансирования на 6 млрд долларов при оценке 50 млрд долларов, что больше чем имел Twitter, когда его покупал Маск. Сейчас компания работает над автономным приложением Grok, а также готовит языковую модель для следующего поколения Grok 3.

Напомним, OpenAI добавила новый вид подписки для пользователей. ChatGPT Pro предоставляет доступ к языковой модели o1 pro, которая использует больше вычислительных ресурсов для лучших ответов на запросы.

Также мы писали, что OpenAI продолжает развиваться и рассматривает новые возможности для этого. В частности, компания планирует интегрировать рекламу в ChatGPT.