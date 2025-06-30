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Главная Технологии Google запустила приложение для онлайн-примерки одежды

Google запустила приложение для онлайн-примерки одежды

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 10:18
Виртуальная примерка на смартфоне — Google запустила приложение Doppl
Сервис Google Doppl для примерки одежды. Фото: кадр из видео/YouTube

Google запустила экспериментальное приложение Doppl, позволяющее примерить одежду на цифровой версии себя. Новация работает на iOS и Android и пока доступна только в США.

Об этом пишет TechCrunch.

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Как работает новый сервис

Google представила Doppl как проект Google Labs, призванный сделать примерку одежды в смартфоне более простой и развлекательной. Пользователь загружает полноразмерное фото своего тела, после чего может подгрузить фотографию или скриншот любого образа — от вещей в секонд-хенде до нарядов в ленте соцсетей. Алгоритм генерирует изображение, где "цифровой двойник" уже одет в выбранный лук, и даже создает короткое видео, чтобы показать, как ткань будет выглядеть в движении.

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В приложении можно сохранять любимые комбинации и делиться ими с друзьями. Doppl вырос из возможности виртуальной примерки, которую Google Shopping запустила ранее для моделей разного телосложения. Теперь компания делает упор именно на личном опыте пользователя, передавая в своеобразную "примерочную" всю его фигуру.

Google предостерегает, что Doppl находится на ранней стадии: посадка, вид и детали одежды могут быть не идеально точными. Когда и выйдет ли приложение за пределы США, в компании пока не раскрывают.

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Напомним, Google интегрирует генератор видео Veo 3 непосредственно в YouTube Shorts. Теперь пользователи смогут создавать короткие ролики из текста, получая сразу видео- и аудиодорожку — без всякого монтажа.

Также мы писали, что приложение Google Gemini стремительно расширяет возможности: после обновления до версии 2.5 Pro пользователи уже могут загружать собственные видео для анализа. Это позволяет задавать вопросы прямо о содержимом клипа — например, о людях, предметах или ходе событий.

Google мода Android одежда приложение iOS
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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