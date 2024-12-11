Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Google Willow может решить проблему квантовых вычислений arrow

Google Willow может решить проблему квантовых вычислений

11 декабря 2024 10:04
Владимир Мололкин - редактор
Квантовый чип Google Willow — как технология совершает прорыв в борьбе с ошибками кубитов
Квантовый чип Willow от Google. Фото: Google
Владимир Мололкин - редактор

Несмотря на прогресс, достигнутый для того, чтобы сделать квантовые компьютеры практичными, системы на основе кубитов остаются нестабильными и очень уязвимыми к ошибкам. Возможно, компания Google сделала серьезный шаг к их исправлению.

Об этом рассказывает Science Alert.

Читайте также:

Какие проблемы квантовых компьютеров решает Google Willow

Инженеры Google добились значительного прогресса в обработке ошибок благодаря недавно разработанному квантовому чипу Willow. Они смогли поддерживать один логический кубит достаточно стабильно, что позволяло им допускать ошибку примерно раз в час, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими настройками, где ошибки возникали каждые несколько секунд.

Квантовая информация состоит из кубитов. В отличие от битов классических вычислений эти кубиты могут сохранять 1, 0 или суперпозицию обоих. Эта комбинация является эффективным инструментом для создания алгоритмов, которые могут решать проблемы, решение которых традиционным компьютерами займет слишком много времени, если бы они вообще могли справиться с этим.

Квантовый чип Google Willow
Квантовый чип Google Willow демонстрирует меньше ошибок с увеличением кубитов. Фото: Google Quantum AI

К сожалению, кубиты — деликатные вещи, и их суперпозиции часто приводят к связи с окружающей средой, что приводит к потере математических свойств. Сегодняшние системы достаточно надежны, чтобы обеспечить 99,9-процентную надежность, но уровень ошибок для практических систем должен составлять примерно одну на триллион.

Исследователи могут распределить один логический кубит между несколькими частицами в суперпозиции, чтобы предотвратить ошибки в этих небольших кубитах. Но это масштабирование работает только тогда, когда есть дополнительные физические кубиты, которые исправляют ошибки гораздо быстрее, чем создают их.

"Willow стал первым чипом, в котором кубиты с исправлением ошибок становятся экспоненциально лучше, когда они становятся больше", — пишут Майкл Ньюман и Кевин Сацингер, исследователи из команды Google Quantum AI.

По их словам, каждый раз, когда они увеличивают закодированные кубиты с 3x3 до 5x5 или 7x7 решетки физических кубитов, частота закодированных ошибок уменьшается вдвое.

У Willow есть 105 физических кубитов, и сочетание его архитектуры и алгоритмов исправления ошибок, которые он использует, привело к успеху с точки зрения стабильности — где больше кубитов означает меньше ошибок.

Это была проблема с тех пор как методы квантовой коррекции ошибок были впервые представлены в середине 1990-х годов. Хотя впереди еще долгий путь к полностью реализуемым квантовым вычислениям, крупномасштабные квантовые операции могут быть, по крайней мере, осуществимы с помощью этого подхода.

"Это демонстрирует экспоненциальное подавление ошибок, обещанное квантовой коррекцией ошибок, почти 30-летней целью для квантовых вычислений и ключевым элементом для разблокирования крупномасштабных квантовых программ", — пишут Ньюман и Сацингер.

Несмотря на то, что стабильность является одним из преимуществ Willow, Google утверждает, что чип может выполнить определенное квантовое задание за 5 минут, которое самый быстрый суперкомпьютер в мире выполняет примерно за 10 септильонов лет. Хотя заявка касается специально созданной задачи для квантовых компьютеров, однако она показывает, что это уже возможно.

Хотя ошибки всегда будут присутствовать в квантовых системах, исследователи стремятся снизить их до такой степени, чтобы квантовая обработка была практической. Чтобы добиться этого, нужно лучшее оборудование, больше кубитов и обновленные алгоритмы.

Напомним, Google собирается осуществить ранний выпуск Android 16 весной 2025 года. До этого времени разработчики приложений будут получать бета-версии и предварительные обзоры.

Также мы писали, что каждый год Google обнародует рейтинги лучших приложений на Android. В этом году награды получили немало приложений, книг и игр.

Google технологии квантовый компьютеры чипы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:15 Машин сегодня значительно больше — очереди на границе Украины

10:04 Во Львовской области мужчина сбил косулю — как его наказал суд

10:04 Google Willow может решить проблему квантовых вычислений

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

09:49 В Одессе запретили почитать Есенина — подробности

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:29 Партизаны фиксируют переброску багги в Курск — что задумала РФ

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

09:16 Коммуналка за четверть цены — кому доступна льгота в 2024 году

09:16 Часы без света — графики и ремонты на сегодня в Одессе

09:15 Эксперты определили смартфон с лучшей камерой в 2024 году

10:15 Машин сегодня значительно больше — очереди на границе Украины

10:04 Во Львовской области мужчина сбил косулю — как его наказал суд

10:04 Google Willow может решить проблему квантовых вычислений

09:49 В Одессе запретили почитать Есенина — подробности

09:29 Партизаны фиксируют переброску багги в Курск — что задумала РФ

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:16 Коммуналка за четверть цены — кому доступна льгота в 2024 году

09:16 Часы без света — графики и ремонты на сегодня в Одессе

09:15 Эксперты определили смартфон с лучшей камерой в 2024 году

09:03 Нацполиция проводит обыски в международных поездах Укрзализныци

08:56 В ТЦК объяснили, в каких случаях применяется сила и наручники

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

22:37 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Text

00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

10 декабря 2024
Text

22:41 Новый лидер Сирии должен строить диалог с народом, — журналист

Text

21:52 Гетманцев заявил, что у Украины есть уникальный опыт в экономике

Text

19:01 Какие мосты в столице на грани падения — Київський час

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК