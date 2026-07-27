Google прекратила поддержку 13 смартфонов Xiaomi: что перестанет работать
Смартфоны Xiaomi на устаревших версиях Android могут по-прежнему включаться и выполнять базовые задачи, однако их возможности постепенно сокращаются. Очередное изменение со стороны Google коснулось сразу целого ряда старых моделей.
О прекращении поддержки сервисов Google на отдельных смартфонах Xiaomi пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на XimiTime.
Какие смартфоны Xiaomi лишились поддержки
Google прекратила поддержку Android 6 Marshmallow спустя 11 лет после выхода этой версии операционной системы. В связи с этим Google Play Services больше не будет получать обновления на устройствах с Android 6 и более старыми версиями системы.
Изменения коснулись 13 старых моделей Xiaomi:
- Xiaomi Mi 3, Mi 4, Mi 4 LTE, Mi Note;
- Redmi Note 3, Redmi 3s, Redmi 3s Prime, Redmi 3x;
- Redmi 4 Prime, Redmi Note 4 с процессором MediaTek, Redmi Pro, Redmi 4;
- Redmi Note 3 SE.
Владельцы этих смартфонов больше не будут получать актуальные обновления Google Play Protect и Google Play Services.
Что изменится для пользователей
Google Play Services не следует путать с магазином Google Play. Этот системный компонент помогает приложениям взаимодействовать с учетной записью Google, картами, авторизацией и другими сервисами.
После прекращения поддержки на старых смартфонах могут возникать проблемы с обновлением и работой приложений, синхронизацией учетной записи и использованием отдельных функций Google.
Такие устройства также больше не будут получать новые проверки безопасности через Play Protect, что постепенно увеличивает риски при установке и использовании программ.
Какие требования установлены для приложений Google
В связи с прекращением поддержки Android 6 компания повышает минимальные требования к отдельным приложениям. Приложение YouTube в дальнейшем будет поддерживать Android 10 и более поздние версии, поэтому устройства с Android 9 больше не будут получать его обновления.
Основное приложение Google теперь требует как минимум Android 11, а для Gmail необходима Android 7 или более новая версия системы.
Даже если старые версии приложений будут по-прежнему запускаться, пользователи не будут получать новые функции, исправления ошибок и актуальные обновления безопасности.
Что делать владельцам старых Xiaomi
Самым простым решением станет переход на смартфон с более новой версией Android, который продолжает получать системные обновления и патчи безопасности. Владельцы совместимых моделей также могут рассмотреть возможность установки сторонней прошивки на базе более новой версии Android.
Вместе с тем перед этим необходимо проверить, поддерживает ли конкретный смартфон выбранную систему, как часто она обновляется и работают ли в ней необходимые сервисы Google.
Ранее Новини.LIVE писали, что каждый Android-смартфон получает обновления только в течение определенного производителем срока. После прекращения поддержки устройство продолжает работать, однако без новых версий системы и патчей безопасности постепенно становится все более уязвимым.
Также Новини.LIVE сообщали, что прекращение официальной поддержки не делает смартфон непригодным для использования. В то же время отсутствие актуальных обновлений со временем повышает риск атак и появления неустраненных уязвимостей.
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