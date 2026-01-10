Нужно ли выключать Wi-Fi на ночь — советы экспертов

Wi-Fi-роутеры на столе. Фото: Unsplash

Пока мы спим, роутер продолжает работать, и это заставляет многих задуматься, влияет ли ночной Wi-Fi на самочувствие и безопасность. Эксперты рекомендуют на ночь выключать сеть, называя сразу несколько практических причин.

Об этом пишет The Times of India.

Почему роутер советуют выключать перед сном

Одна из причин — беспроводные сети постоянно генерируют электромагнитные волны. Их влияние на организм продолжают изучать, поэтому в ночное время советуют уменьшать любые лишние факторы, чтобы тело могло полноценно восстанавливаться.

Также в советах фигурирует качество сна. Некоторые люди связывают работу Wi-Fi с поверхностным сном, частыми пробуждениями и ощущением усталости утром, поэтому выключенный роутер рассматривают как простой способ минимизировать эти риски.

Есть и бытовой аргумент: экономия электроэнергии. Даже в режиме ожидания роутер и подключенные устройства потребляют ток, а регулярное выключение может немного уменьшить расходы.

Отдельно эксперты упоминают цифровую гигиену. Без интернета легче отложить телефон перед сном и не "залипать" в лентах, что помогает лучше отдохнуть.

Еще одна причина — безопасность: выключенная сеть ночью снижает риск постороннего доступа к домашней Wi-Fi-инфраструктуре. Превратить это в привычку можно без труда — с помощью автоматического выключения на роутере или таймера в розетке.

