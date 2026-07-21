Эксперты поставили точку в споре о вреде быстрой зарядки смартфона

Быстрая зарядка смартфона. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Быстрая зарядка стала привычной функцией современных смартфонов, однако пользователи до сих пор спорят о её влиянии на ресурс аккумулятора. Специалисты объяснили, какие процессы происходят внутри батареи и что на самом деле ускоряет её износ.

О том, вредит ли быстрая зарядка аккумулятору смартфона, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Live Science.

Как работает быстрая зарядка

Литий-ионные аккумуляторы, которые используются в большинстве современных электронных устройств, работают благодаря перемещению ионов лития между электродами.

Во время обычной зарядки мощностью до 5 Вт этот процесс происходит медленнее, поэтому аккумулятор меньше нагревается и подвергается меньшей механической нагрузке.

Быстрая зарядка мощностью от 10 Вт увеличивает силу тока, благодаря чему аккумулятор быстрее восполняет запас энергии. При этом повышаются температура и нагрузка на химические процессы внутри батареи.

Производители снижают такое воздействие с помощью конструкции аккумулятора и систем управления питанием. Увеличенная площадь аккумулятора помогает лучше отводить тепло, а контроллеры автоматически регулируют мощность зарядки.

После достижения примерно 50-70% заряда мощность постепенно снижается. Именно поэтому ближе к 100% аккумулятор заряжается медленнее.

Вредна ли быстрая зарядка аккумулятора

По словам специалистов, главным фактором ускоренного износа аккумулятора является повышенная температура, а не сама по себе высокая мощность зарядки.

Современные смартфоны оснащены системами управления аккумулятором, которые контролируют температуру, напряжение и силу тока. Если устройство начинает перегреваться, мощность зарядки автоматически уменьшается.

Во время чрезвычайно быстрой зарядки может возникать явление, известное как "литиевое покрытие". В таком случае часть лития оседает на поверхности анода, из-за чего емкость батареи постепенно снижается.

Однако подобные процессы чаще возникают в неблагоприятных условиях, в частности из-за сильного перегрева или использования дешевых несертифицированных зарядных устройств.

Таким образом, быстрая зарядка сама по себе не должна вызывать преждевременное старение аккумулятора. Гораздо большую угрозу представляют высокая температура, некачественные зарядные устройства и привычка постоянно держать смартфон заряженным до 100%.

Ранее Новини.LIVE писали, что беспроводную зарядку часто считают менее эффективной из-за более низкой скорости, дополнительного нагрева и возможного воздействия на аккумулятор. Чтобы проверить эти предположения на практике, один из пользователей почти год заряжал смартфон преимущественно без кабеля.

Также Новини.LIVE сообщали, что современными смартфонами можно пользоваться даже во время подключения к зарядному устройству. В то же время регулярный запуск приложений, просмотр видео и другие нагрузки в этот момент могут замедлять зарядку и негативно влиять на состояние батареи.