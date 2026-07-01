Эксперты назвали лучшие телевизоры для игры в GTA VI

Игра на игровой консоли перед телевизором и главные герои видеоигры GTA VI. Фото: Unsplash, Rockstar Games. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Для GTA 6 телевизор должен не только отображать яркое изображение, но и хорошо справляться с динамичными сценами. Лучшим вариантом могут стать модели с качественным изображением, низкой задержкой и полным набором игровых функций.

О том, какие телевизоры подойдут для GTA 6, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Tech Radar.

LG C5

LG C5 называют главной рекомендацией среди игровых телевизоров. Это OLED-модель с высоким качеством изображения, насыщенными цветами и глубоким контрастом.

Телевизор LG C5. Фото: ek.ua

Для GTA 6 это важно из-за неоновых улиц Vice City, ночных сцен и динамичных погонь. Телевизор также хорошо справляется с движением, что должно пригодиться в быстрых игровых эпизодах.

LG C5 имеет четыре порта HDMI 2.1 и поддерживает 4K 144 Гц, VRR, HGiG, ALLM и Dolby Vision gaming. Задержка ввода составляет 9,2 мс, поэтому управление должно быть очень отзывчивым.

TCL QM6K

TCL QM6K называют хорошим вариантом для тех, кто хочет обновить телевизор без лишних затрат. Модель обладает качественным изображением и мощным набором игровых функций для своей цены.

Телевизор TCL QM6K. Фото: ek.ua

Во время тестирования QM6K хорошо показал себя в передаче цветов. Также телевизор продемонстрировал хорошее управление подсветкой и черными тонами для mini-LED в этом ценовом сегменте.

TCL QM6K поддерживает 4K 144 Гц, FreeSync Premium Pro, ALLM и Dolby Vision Gaming. Измеренная задержка ввода составляет 13,6 мс.

Samsung QN90F

Samsung QN90F может подойти тем, кто планирует играть днём или в ярко освещённой комнате. Телевизор обладает высокой яркостью, превышающей 2 500 нит в пике HDR и более 600 нит на полном экране.

Телевизор Samsung QN90F. Фото: ek.ua

Также модель получила эффективное антибликовое покрытие, которое уменьшает зеркальные блики. Благодаря этому QN90F может хорошо работать даже в комнате с большими окнами.

Samsung QN90F поддерживает 4K 165 Гц, FreeSync Premium Pro, ALLM и HDR10+ gaming. Все эти возможности доступны через четыре порта HDMI 2.1. Задержка ввода составляет 9,5 мс, что ставит модель в один ряд с лучшими игровыми телевизорами.

LG B5

LG B5 может стать вариантом для тех, кто хочет OLED, но не готов переплачивать за LG C5. Это один из лучших бюджетных OLED-телевизоров, которые проходили тестирование.

Телевизор LG B5. Фото: ek.ua

Модель обеспечивает точные и насыщенные цвета, мощный контраст и глубокие черные тона. Хотя B5 не обладает такой яркостью, как более дорогие OLED-модели, он всё равно способен показать неоновый Vice City достаточно выразительно.

LG B5 поддерживает 4K 120 Гц, полный VRR, FreeSync, G-Sync, HGiG, Dolby Vision Gaming и ALLM. Все это работает через четыре порта HDMI 2.1. Измеренная задержка ввода составляет 9,1 мс.

LG G5

LG G5 — флагманский OLED-телевизор LG 2025 года. Его описывают как улучшенную версию C5 с более высокой яркостью, более яркими цветами и более сильным контрастом.

Телевизор LG G5. Фото: ek.ua

Во время тестирования наибольшее впечатление произвели именно цвета. Насыщенные, яркие и в то же время богатые цвета должны хорошо передать атмосферу Vice City, вдохновленную Майами.

LG G5 поддерживает 4K 165 Гц, полный VRR, FreeSync, G-Sync, Dolby Vision gaming, HGiG и ALLM. Все эти функции доступны через четыре порта HDMI 2.1. Задержка ввода составляет 9,2 мс, а во время тестирования телевизор хорошо справился с быстрыми перестрелками в Battlefield V при 120 fps.

Ранее Новини.LIVE писали, что телевизор в магазине может выглядеть совсем иначе, чем дома. Причина часто кроется не в самой модели, а в специальном режиме изображения, который в торговом зале искусственно усиливает яркость, цвета и плавность движения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старые смарт-телевизоры со временем начинают работать медленнее. Покупка нового телевизора или отдельной приставки — не единственный способ вернуть устройству более плавную работу.