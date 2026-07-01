Лучшие телевизоры для игры в GTA VI: эксперты составили список

Игра на игровой консоли перед телевизором и главные герои видеоигры GTA VI. Фото: Unsplash, Rockstar Games. Коллаж: Новини.LIVE

Для GTA 6 телевизор должен не только отображать яркое изображение, но и хорошо справляться с динамичными сценами. Лучшим вариантом могут стать модели с качественным изображением, низкой задержкой и полным набором игровых функций.

О том, какие телевизоры подойдут для GTA 6, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Tech Radar.

LG C5

LG C5 называют главной рекомендацией среди игровых телевизоров. Это OLED-модель с высоким качеством изображения, насыщенными цветами и глубоким контрастом.

Телевизор LG C5. Фото: ek.ua

Для GTA 6 это важно из-за неоновых улиц Vice City, ночных сцен и динамичных погонь. Телевизор также хорошо справляется с движением, что должно пригодиться в быстрых игровых эпизодах.

LG C5 имеет четыре порта HDMI 2.1 и поддерживает 4K 144 Гц, VRR, HGiG, ALLM и Dolby Vision gaming. Задержка ввода составляет 9,2 мс, поэтому управление должно быть очень отзывчивым.

Читайте также:

TCL QM6K

TCL QM6K называют хорошим вариантом для тех, кто хочет обновить телевизор без лишних затрат. Модель обладает качественным изображением и мощным набором игровых функций для своей цены.

Телевизор TCL QM6K. Фото: ek.ua

Во время тестирования QM6K хорошо показал себя в передаче цветов. Также телевизор продемонстрировал хорошее управление подсветкой и черными тонами для mini-LED в этом ценовом сегменте.

TCL QM6K поддерживает 4K 144 Гц, FreeSync Premium Pro, ALLM и Dolby Vision Gaming. Измеренная задержка ввода составляет 13,6 мс.

Samsung QN90F

Samsung QN90F может подойти тем, кто планирует играть днём или в ярко освещённой комнате. Телевизор обладает высокой яркостью, превышающей 2 500 нит в пике HDR и более 600 нит на полном экране.

Телевизор Samsung QN90F. Фото: ek.ua

Также модель получила эффективное антибликовое покрытие, которое уменьшает зеркальные блики. Благодаря этому QN90F может хорошо работать даже в комнате с большими окнами.

Samsung QN90F поддерживает 4K 165 Гц, FreeSync Premium Pro, ALLM и HDR10+ gaming. Все эти возможности доступны через четыре порта HDMI 2.1. Задержка ввода составляет 9,5 мс, что ставит модель в один ряд с лучшими игровыми телевизорами.

LG B5

LG B5 может стать вариантом для тех, кто хочет OLED, но не готов переплачивать за LG C5. Это один из лучших бюджетных OLED-телевизоров, которые проходили тестирование.

Телевизор LG B5. Фото: ek.ua

Модель обеспечивает точные и насыщенные цвета, мощный контраст и глубокие черные тона. Хотя B5 не обладает такой яркостью, как более дорогие OLED-модели, он всё равно способен показать неоновый Vice City достаточно выразительно.

LG B5 поддерживает 4K 120 Гц, полный VRR, FreeSync, G-Sync, HGiG, Dolby Vision Gaming и ALLM. Все это работает через четыре порта HDMI 2.1. Измеренная задержка ввода составляет 9,1 мс.

LG G5

LG G5 — флагманский OLED-телевизор LG 2025 года. Его описывают как улучшенную версию C5 с более высокой яркостью, более яркими цветами и более сильным контрастом.

Телевизор LG G5. Фото: ek.ua

Во время тестирования наибольшее впечатление произвели именно цвета. Насыщенные, яркие и в то же время богатые цвета должны хорошо передать атмосферу Vice City, вдохновленную Майами.

LG G5 поддерживает 4K 165 Гц, полный VRR, FreeSync, G-Sync, Dolby Vision gaming, HGiG и ALLM. Все эти функции доступны через четыре порта HDMI 2.1. Задержка ввода составляет 9,2 мс, а во время тестирования телевизор хорошо справился с быстрыми перестрелками в Battlefield V при 120 fps.

Ранее Новини.LIVE писали, что телевизор в магазине может выглядеть совсем иначе, чем дома. Причина часто кроется не в самой модели, а в специальном режиме изображения, который в торговом зале искусственно усиливает яркость, цвета и плавность движения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старые смарт-телевизоры со временем начинают работать медленнее. Покупка нового телевизора или отдельной приставки — не единственный способ вернуть устройству более плавную работу.