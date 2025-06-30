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Главная Технологии Dyson создала хай-тек теплицу для выращивания клубники

Dyson создала хай-тек теплицу для выращивания клубники

Ua en ru
Дата публикации 30 июня 2025 11:18
Не только пылесосы и фены — Dyson выращивает клубнику в ИИ-теплицах
Оборудование Dyson в теплице с клубникой. Фото: кадр из видео/YouTube

Dyson Farming — аграрное подразделение известного британского производителя фенов и пылесосов Dyson — запустило в Керрингтоне (Линкольншир) 26-акровую теплицу, способную ежегодно поставлять на рынок 1 250 тонн первосортной клубники. Благодаря возобновляемой электроэнергии и теплу от соседнего биогазового комплекса ягода созревает в начале весны и поздней осенью, уменьшая потребность в импорте.

Об этом говорится на сайте Dyson Farming.

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Теплица длиной 760 метров размещает 1 456 рядов с 1 225 000 растений, растущих под компьютерным контролем климата. Система автоматически регулирует температуру, влажность и подачу углекислого газа, а дождевую воду, собранную с крыши, сохраняет в лагуне и использует для орошения. Подвесные желоба колеблются из стороны в сторону, добавляя 15% к урожайности без расширения площади.

Энергию и тепло теплица получает от двух анаэробных дигесторов Dyson Farming: отходы с полей расщепляются микроорганизмами, образуя газ, питающий турбины (мощности хватает на 10 000 домохозяйств). Побочный продукт — дигестат — возвращается на поля как органическое удобрение, а тепло вместе с углекислым газом подается по трубам в стеклянный комплекс.

Самая заметная инновация — гибридная вертикальная система высотой 5,5 м, напоминающая гигантские колеса обозрения. Две алюминиевые платформы непрерывно вращают лотки с растениями, обеспечивая равномерное освещение всей колонны и повышая плотность посадки на 250%. Зимой урожай подсвечивают LED-панелями, а ночью растения обрабатывают ультрафиолетом, чтобы сдержать развитие плесени без химикатов.

Параллельно внедряются роботизированные "сборщики", которые с помощью компьютерного зрения оценивают спелость плодов, аккуратно отрезают их и сразу отправляют в упаковочный центр и холодильные камеры. Благодаря этому клубника попадает к потребителю максимально свежей.

Напомним, мир редко меняется в одно мгновение: большие трансформации начинаются с идеи, проходят этап прототипа, а затем становятся привычными элементами повседневной жизни. Многие технологии, которые мы воспринимаем как должное, на самом деле имели длительный и непростой путь к массовому внедрению.

Также мы писали, что сегодня смартфоны, роботы-помощники или игры с 3D-графикой уже не вызывают восторга, однако еще несколько десятилетий назад подобные устройства казались фантастикой. Их первые версии часто не выдерживали конкуренции, но именно благодаря им технологическая эволюция получила новый импульс.

фермеры технологии клубника теплица Dyson
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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