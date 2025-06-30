Не только пылесосы и фены — Dyson выращивает клубнику в ИИ-теплицах

Оборудование Dyson в теплице с клубникой. Фото: кадр из видео/YouTube

Dyson Farming — аграрное подразделение известного британского производителя фенов и пылесосов Dyson — запустило в Керрингтоне (Линкольншир) 26-акровую теплицу, способную ежегодно поставлять на рынок 1 250 тонн первосортной клубники. Благодаря возобновляемой электроэнергии и теплу от соседнего биогазового комплекса ягода созревает в начале весны и поздней осенью, уменьшая потребность в импорте.

Об этом говорится на сайте Dyson Farming.

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Теплица длиной 760 метров размещает 1 456 рядов с 1 225 000 растений, растущих под компьютерным контролем климата. Система автоматически регулирует температуру, влажность и подачу углекислого газа, а дождевую воду, собранную с крыши, сохраняет в лагуне и использует для орошения. Подвесные желоба колеблются из стороны в сторону, добавляя 15% к урожайности без расширения площади.

Энергию и тепло теплица получает от двух анаэробных дигесторов Dyson Farming: отходы с полей расщепляются микроорганизмами, образуя газ, питающий турбины (мощности хватает на 10 000 домохозяйств). Побочный продукт — дигестат — возвращается на поля как органическое удобрение, а тепло вместе с углекислым газом подается по трубам в стеклянный комплекс.

Самая заметная инновация — гибридная вертикальная система высотой 5,5 м, напоминающая гигантские колеса обозрения. Две алюминиевые платформы непрерывно вращают лотки с растениями, обеспечивая равномерное освещение всей колонны и повышая плотность посадки на 250%. Зимой урожай подсвечивают LED-панелями, а ночью растения обрабатывают ультрафиолетом, чтобы сдержать развитие плесени без химикатов.

Параллельно внедряются роботизированные "сборщики", которые с помощью компьютерного зрения оценивают спелость плодов, аккуратно отрезают их и сразу отправляют в упаковочный центр и холодильные камеры. Благодаря этому клубника попадает к потребителю максимально свежей.

Напомним, мир редко меняется в одно мгновение: большие трансформации начинаются с идеи, проходят этап прототипа, а затем становятся привычными элементами повседневной жизни. Многие технологии, которые мы воспринимаем как должное, на самом деле имели длительный и непростой путь к массовому внедрению.

Также мы писали, что сегодня смартфоны, роботы-помощники или игры с 3D-графикой уже не вызывают восторга, однако еще несколько десятилетий назад подобные устройства казались фантастикой. Их первые версии часто не выдерживали конкуренции, но именно благодаря им технологическая эволюция получила новый импульс.