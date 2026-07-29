Две настройки Android, которые незаметно "пожирают" заряд батареи

Смартфон на зарядке, смартфон в руках. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Даже новый Android-смартфон со временем может начать разряжаться значительно быстрее, хотя аккумулятор ещё не успел заметно износиться. Причина иногда кроется в фоновых функциях, которые продолжают работать незаметно для пользователя.

О том, какие настройки Android могут быстро расходовать заряд аккумулятора, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Android Police.

Какие функции незаметно разряжают смартфон

Одной из причин повышенного энергопотребления могут быть автоматические функции сканирования сетей Wi-Fi и устройств Bluetooth. Они помогают смартфону находить доступные сети, аксессуары и точнее определять местонахождение даже тогда, когда сами Wi-Fi или Bluetooth отключены.

В домашних условиях расход энергии может быть менее заметным, поскольку смартфон обычно постоянно подключен к знакомой сети. На улице устройство регулярно ищет новые точки доступа и Bluetooth-устройства, из-за чего фоновая нагрузка на аккумулятор возрастает.

Для экономии заряда не нужно полностью отказываться от Wi-Fi или Bluetooth. Достаточно отключить именно постоянное сканирование, оставив возможность пользоваться беспроводными функциями при необходимости.

Как отключить сканирование Wi-Fi и Bluetooth

Названия разделов могут отличаться в зависимости от производителя смартфона и версии Android. Обычно нужные настройки находятся в меню "Местоположение", "Геолокационные службы" или "Сканирование Wi-Fi и Bluetooth".

В этом разделе необходимо отключить функции "Сканирование Wi-Fi" и "Сканирование Bluetooth". После этого смартфон перестанет постоянно искать сети и устройства в фоновом режиме.

Изменение этих настроек в некоторых случаях может почти вдвое увеличить время автономной работы, особенно когда пользователь долго находится вне дома.

В то же время результат будет зависеть от модели смартфона, состояния аккумулятора, качества мобильного сигнала и других активных функций. Если батарея по-прежнему быстро разряжается, стоит проверить статистику её использования и фоновую активность установленных приложений.

Ранее Новини.LIVE писали, что одинаковый разъем USB-C не гарантирует одинаковой скорости зарядки. Возможности кабеля определяют его мощность, поддерживаемые стандарты и совместимость со смартфоном и зарядным адаптером.

Также Новини.LIVE рассказывали, что поддержание заряда смартфона в пределах 20-80% долгое время считалось эффективным способом сохранить ресурс аккумулятора. Однако в современных устройствах на состояние батареи могут сильнее влиять нагрев, интенсивность использования и работа систем защиты.