Во всем виноват iPhone — почему все смартфоны стали одинаковыми

Смартфоны разных производителей. Фото: Unsplash

В свое время мобильные телефоны удивляли фантазией производителей: каждая новая модель ломала шаблоны, а креативные формы и механизмы превращали обычный гаджет в предмет стиля. Сегодня, взглянув на витрину магазина, легко ощутить дежавю — почти все устройства выглядят одинаково.

О том, как индустрия пришла к сплошному "моноблочному" консенсусу, и какую роль в этом сыграло появление первого iPhone, пишет GSMinfo.

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В начале 2000-х рынок кишел экзотикой. Nokia 7600 с кнопками по краям, футуристичный Samsung SPH-N270 или круглый дисплей Motorola Aura — каждый бренд искал собственный путь, упражняясь в форм-факторах и механизмах.

Телефон Nokia 7600 с кнопками по краям. Фото: Mobile Phone Museum

Эксперименты продолжались, пока в 2007 году Apple не представила первый iPhone. Смартфон без физической клавиатуры вызвал скепсис: критики считали отсутствие кнопок обреченностью на провал. Впрочем, именно сенсорный экран изменил правила: набирать текст и управлять интерфейсом прикосновением оказалось проще, чем нажимать T9-клавиатуру, где для одной буквы приходилось многократно нажимать цифру.

Стив Джобс с первым iPhone в руках в 2007 году. Фото: Kimberly White/REUTERS

На самом деле путь к "чистому" дисплею начался еще раньше. Карманные компьютеры вроде Samsung i710 управлялись стилусом, однако мелкие элементы и малый экран не позволяли комфортного набора текста. Стилусы терялись, а "заменителем" становилась обычная ручка. В этот же период появились и первые планшеты.

Ранние сенсорные смартфоны имели дисплеи всего 3,5-4 дюйма. В поисках удобства производители ударились в другую крайность — "лопатофоны", огромные почти планшетные аппараты, которые неуклюже лежали в руке. В конце концов, индустрия пришла к компромиссу: оптимальной стала диагональ 6-6,5 дюйма, позволяющая писать одной рукой и одновременно наслаждаться контентом.

Передняя панель теперь сплошь отдана дисплею. Бренды соревнуются в тонкости рамок и корпуса. Из физических элементов управления остались кнопка питания (часто со встроенным дактилоскопическим сенсором) и качелька громкости. Отличия между моделями переехали на тыльную сторону. По характерным блокам камер легко узнать, держит ли человек iPhone или Samsung. С китайскими брендами сложнее: их так много, что дизайнеры экспериментируют с формой модулей, пытаясь выделиться в массе. Общая тенденция одна — увеличивать сенсоры и оптику, чтобы захватить больше света и выдавать лучшие фото и видео.

Отдельной ветвью эволюции стали складные смартфоны-раскладушки, которые одним жестом превращаются в компактный планшет, например Huawei Mate XT. Однако, несмотря на инновации с шарнирами, базовый "рецепт" смартфона остается неизменным: большой сенсорный экран, минимум кнопок и максимально тонкие рамки.

Смартфон Huawei Mate XT с двойным складыванием. Фото: скриншот/YouTube

Ждет ли нас новый дизайнерский слом? Скорее всего, нет. Потребитель привык к удобному форм-фактору, а радикальные идеи вроде полноценного взаимодействия гаджета с мозгом пока звучат фантастически — так же, как когда-то обещали массовую виртуальную и дополненную реальность. Поэтому, кажется, в ближайшее время смартфоны и дальше будут оставаться "одинаковыми", соревнуясь скорее начинкой и камерами, чем революционными формами.

Напомним, 3 апреля отмечалась годовщина изобретения мобильного телефона. В этот день в 1973 году инженер компании Motorola совершил первый звонок с портативного аппарата, которым вошел в историю.

Также мы писали, что мобильные телефоны Nokia понемногу исчезают с рынка под своим брендом. Когда-то культовая финская компания не боялась экспериментировать и представляла устройства со смелыми дизайнерскими решениями.