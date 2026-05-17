Детский интерес: что будет, если вставить USB-флешку в зарядное устройство

USB-флешка в зарядном устройстве для смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

На первый взгляд идея вставить USB-флешку в зарядное устройство кажется странной: флешка нужна для хранения данных, а зарядка — для подачи питания. Но если случайно так сделать, ничего катастрофического не произойдет.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Jason Deegan.

Что показал эксперимент

Для проверки использовали старое зарядное устройство Samsung мощностью около 5 Вт и обычную USB-флешку TDK, на которой были PDF-документы и видеофайлы MP4. Перед экспериментом оба устройства проверили — и зарядка, и флешка работали нормально.

Флешку вставили в зарядное устройство, а затем подключили его к розетке. Ожидать можно было чего угодно — перегрева, искр или выхода из строя, но после нескольких минут наблюдений стало понятно: ничего не происходит.

После эксперимента флешку подключили к компьютеру. Все файлы остались на месте, данные не исчезли, а накопитель продолжил работать как прежде.

Зарядное устройство также не пострадало. После этого оно нормально заряжало другой гаджет, поэтому сам эксперимент не повредил ни адаптер, ни USB-накопитель.

Почему ничего не произошло

Ответ кроется в том, как работают USB-устройства. Когда флешку вставляют в зарядное устройство, она может получить стандартные 5 В питания, которых достаточно для активации электроники внутри.

Но для работы с файлами флешке нужно хост-устройство — компьютер, смартфон, планшет или другая техника, которая умеет читать накопитель и посылать ему команды.

Обычный зарядный адаптер не является компьютером и не умеет работать с файлами. Он просто подает питание через USB-порт.

Контакты для передачи данных во многих зарядных устройствах либо не используются, либо не выполняют роли полноценного USB-хоста. Поэтому флешка фактически "ждет" команд, но они не поступают.

Практической пользы в таком подключении нет. Флешка не заряжается, не передает данные и не выполняет никакой полезной функции. В то же время случайное подключение обычной USB-флешки к исправному зарядному устройству, скорее всего, не навредит ни флешке, ни зарядке, ни электросети.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-порты на компьютерах и ноутбуках могут отличаться цветом внутренней вставки, и чаще всего это служит подсказкой относительно стандарта разъема и возможной скорости передачи данных. При этом полностью ориентироваться только на цвет не стоит.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-C в 2026 году уже стал привычным стандартом для смартфонов, планшетов и ноутбуков, однако сам по себе этот разъем еще не гарантирует быстрой зарядки. На практике один кабель может передавать высокую мощность без заметных ограничений, тогда как другой обеспечивает лишь базовое питание, из-за чего зарядка ощутимо замедляется.