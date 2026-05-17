Дитячий інтерес: що буде, якщо вставити USB-флешку в зарядний пристрій

USB-флешка у зарядному пристрої для смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

На перший погляд ідея вставити USB-флешку в зарядний пристрій здається дивною: флешка потрібна для зберігання даних, а зарядка — для подачі живлення. Але якщо випадково так зробити, нічого катастрофічного не станеться.

Що показав експеримент

Для перевірки використали старий зарядний пристрій Samsung потужністю близько 5 Вт і звичайну USB-флешку TDK, на якій були PDF-документи та відеофайли MP4. Перед експериментом обидва пристрої перевірили — і зарядка, і флешка працювали нормально.

Флешку вставили в зарядний пристрій, а потім підключили його до розетки. Очікувати можна було чого завгодно — перегріву, іскор або виходу з ладу, але після кількох хвилин спостережень стало зрозуміло: нічого не відбувається.

Після експерименту флешку підключили до комп'ютера. Усі файли залишилися на місці, дані не зникли, а накопичувач продовжив працювати як раніше.

Зарядний пристрій також не постраждав. Після цього він нормально заряджав інший гаджет, тож сам експеримент не пошкодив ні адаптер, ні USB-накопичувач.

Чому нічого не сталося

Відповідь криється в тому, як працюють USB-пристрої. Коли флешку вставляють у зарядний пристрій, вона може отримати стандартні 5 В живлення, яких достатньо для активації електроніки всередині.

Але для роботи з файлами флешці потрібен хост-пристрій — комп'ютер, смартфон, планшет або інша техніка, яка вміє читати накопичувач і надсилати йому команди.

Звичайний зарядний адаптер не є комп'ютером і не вміє працювати з файлами. Він просто подає живлення через USB-порт.

Контакти для передачі даних у багатьох зарядних пристроях або не використовуються, або не виконують ролі повноцінного USB-хоста. Тому флешка фактично "чекає" команд, але вони не надходять.

Практичної користі в такому підключенні немає. Флешка не заряджається, не передає дані й не виконує жодної корисної функції. Водночас випадкове підключення звичайної USB-флешки до справного зарядного пристрою, найімовірніше, не зашкодить ні флешці, ні зарядці, ні електромережі.

