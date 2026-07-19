Что будет, если не отключать Wi-Fi на телефоне на ночь

Wi-Fi-роутер и девушка со смартфоном в постели. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Большинство пользователей оставляют Wi-Fi на смартфоне включенным круглосуточно, даже когда не пользуются устройством. Однако ночью постоянное подключение может иметь ряд нежелательных последствий.

О том, стоит ли отключать Wi-Fi на смартфоне перед сном, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Стоит ли выключать Wi-Fi на ночь

Когда Wi-Fi остается активным, смартфон продолжает получать уведомления, синхронизировать данные, обновлять приложения и выполнять другие фоновые задачи.

Отключение беспроводного соединения не является обязательным, однако может быть полезным для комфорта, экономии заряда и уменьшения фоновой активности устройства.

Подключенный к интернету смартфон продолжает получать уведомления, звуки и вибрации даже ночью. Из-за этого пользователь может чаще отвлекаться, проверять экран перед сном или просыпаться из-за уведомлений.

Отключение Wi-Fi помогает временно ограничить поток уведомлений и меньше пользоваться телефоном во время отдыха.

Когда беспроводное соединение отключено, смартфон не поддерживает постоянную связь с роутером и выполняет меньше фоновых процессов. Благодаря этому устройство может медленнее терять заряд в течение ночи. Наиболее заметная разница может быть на старых смартфонах или моделях с изношенным аккумулятором.

Ночью смартфон может автоматически синхронизировать фотографии, загружать обновления и обновлять информацию в приложениях. После отключения Wi-Fi часть этих процессов приостановится до повторного подключения к интернету.

При этом пользователь временно не будет получать уведомления через интернет, а некоторые резервные копии и обновления будут выполнены позже.

При определенных настройках смартфон может автоматически подключаться к сохраненным или доступным Wi-Fi-сетям. Отключение Wi-Fi на ночь делает такие подключения невозможными, пока владелец не пользуется устройством.

Если отключать Wi-Fi неудобно, альтернативой может стать режим "Не беспокоить". Он позволяет отключить ночные уведомления, не отключая смартфон от интернета.

Ранее Новини.LIVE писали, что современные Wi-Fi-роутеры способны выполнять гораздо больше задач, чем просто раздавать интернет. Они могут усиливать защиту домашней сети, регулировать скорость для разных устройств и работать с принтерами или сетевыми хранилищами, хотя многие владельцы не используют эти функции.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старый роутер не стоит сразу выбрасывать после покупки новой модели. Его можно настроить как усилитель сигнала и улучшить покрытие Wi-Fi в комнатах со слабой связью или "мертвыми зонами".