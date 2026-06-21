Что будет, если не отключать Wi-Fi на телефоне на ночь

Wi-Fi-роутер и женщина со смартфоном в постели. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Смартфон продолжает работать даже тогда, когда вы спите. Он может подключаться к Wi-Fi-сетям, получать уведомления, расходовать заряд и создавать лишние раздражители именно в то время, когда организму нужен покой.

О том, стоит ли отключать Wi-Fi на ночь, пишет редакция Новини.LIVE.

Что изменится, если отключить Wi-Fi перед сном

Беспроводной интернет стал привычной частью быта, а большинство гаджетов в доме постоянно зависят от Wi-Fi. В то же время всё чаще возникает вопрос, стоит ли оставлять соединение активным ночью.

Смартфоны и другие устройства, подключенные к сети, непрерывно создают электромагнитное излучение. Именно поэтому один из аргументов в пользу отключения Wi-Fi перед сном — уменьшение такого воздействия ночью.

Отключенный Wi-Fi может помочь меньше тянуться к экрану перед сном. Когда интернет на телефоне не работает, становится меньше поводов проверять ленты, сообщения или обновления в приложениях.

Это также уменьшает количество отвлекающих факторов в тот момент, когда человек уже пытается заснуть. Некоторые исследования связывают отключенный Wi-Fi со снижением тревожности. Причина в том, что ночью пользователя не беспокоят уведомления, вибрации и другие сигналы от телефона.

В результате сон может стать более спокойным, ведь смартфон не отвлекает внимание в то время, когда должен оставаться в стороне.

Есть и практическая причина отключать Wi-Fi на ночь — экономия заряда. Когда соединение неактивно, смартфон разряжается медленнее. Это может положительно влиять на ресурс аккумулятора, особенно если речь идет о старых моделях телефонов.

Ранее Новини.LIVE писали, что иногда проблема с домашним интернетом кроется не в тарифе, провайдере или самом роутере. Достаточно изменить положение антенн, и сигнал может стать более стабильным в тех местах, где раньше Wi-Fi работал хуже.

Также Новини.LIVE рассказывали, что перезагрузка роутера может временно помочь, но она не устраняет причину нестабильного Wi-Fi. Если проблема постоянно повторяется, стоит проверить расположение маршрутизатора, загруженность каналов, диапазон сети, препятствия и обновление прошивки.