Почему стоит класть смартфон экраном вниз — 4 неочевидные причины

Смартфон на столе экраном вниз. Фото: Unsplash

Привычка класть смартфон экраном вниз помогает экономить заряд и не отвлекаться на постоянные уведомления. Такая мелочь заметно повышает внимательность к собеседникам и облегчает контроль над временем, проведенным с телефоном.

Об этом пишет CNET.

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Когда устройство лежит экраном вверх, риски для него возрастают: рядом могут оказаться чашка кофе или стакан воды, а случайное движение может повредить дисплей. Повернутый вниз смартфон уменьшает вероятность попадания жидкости и защищает стекло от крошек или других мелких частиц на столе. Дополнительную безопасность обеспечивает чехол с выступающими краями.

Не менее весомым преимуществом является экономия заряда: когда экран не включается каждый раз при новом push-уведомлении, аккумулятор разряжается медленнее. Особенно это заметно для тех, у кого активированы уведомления в многочисленных групповых чатах.

Можно назвать жестом этикета и сам факт перевернутого телефона: так можно продемонстрировать собеседнику, что вы не позволите гаджету вас отвлечь. Научные данные подтверждают пользу такой практики. Клинический психолог Headspace Мишель Дейвис отмечает, что прямой зрительный контакт синхронизирует мозговую активность двух людей, усиливая эмпатию и качество общения, тогда как даже короткий взгляд на экран может нарушить эту связь.

Наконец, размещение телефона экраном вниз помогает уменьшить его психологическое "присутствие". Использование смартфона с большим экраном привлекает слишком много внимания по сравнению с компактными гаджетами: яркий дисплей, многочисленные пиксели и бесконечные новостные ленты легко отвлекают от реальной жизни. Перевернутый экран оставляет смартфон "за кадром" и позволяет сосредоточиться на друзьях, книгах или фильме рядом.

Полностью избавиться от телефонной зависимости сложно, однако контроль над тем, чтобы экран не "смотрел" на вас без надобности, может стать простым и эффективным шагом к более осознанному пользованию технологиями.

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