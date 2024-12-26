Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Почему стоит выбрать кнопочный телефон как запасной в 2025 году arrow

Почему стоит выбрать кнопочный телефон как запасной в 2025 году

26 декабря 2024 19:16
Владимир Мололкин - редактор
Кнопочные телефоны в 2025 году — 9 причин, почему это разумный выбор
Кнопочный телефон. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

Смартфоны стали неотъемлемой частью жизни каждого украинца. Несмотря на это, кнопочные телефоны сохраняют свою актуальность, а рынок пополняется новыми моделями. Если вы не готовы полностью отказаться от своего современного устройства, его кнопочная альтернатива может отлично сыграть роль резервного мобильника.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему купить кнопочный телефон в качестве запасного устройства в 2025 году является разумной идеей.

Читайте также:

Кнопочные телефоны надежны и долговечны

Подобные устройства отличаются своей прочностью и стойкостью к физическим повреждениям, стоит лишь упомянуть легендарную Nokia 3310 и кучу видео, где пытались всеми известными способами уничтожить ее.

Nokia 3310 используют в качестве орехокола
Некоторые энтузиасты использовали Nokia 3310 в качестве орехокола. Фото: скриншот/YouTube

Он на примере показал, что такие телефоны менее подвержены ломанию при падении или неблагоприятным условиям.

Кнопочные телефоны имеют более длительное время автономности

Главное условие при выборе любого современного смартфона — чтобы долго работал от одной зарядки. Обычно это будут модели защищенных устройств, в которых установлены аккумуляторы вместимостью от 10 000 мАч. В свою очередь, почти все кнопочные телефоны могут похвастаться своей энергоэффективностью не с самыми емкими батареями.

Все дело в том, что у них ограниченный функционал, а потому энергозатратные приложения просто не запустить на них. Поэтому такие устройства могут работать без подзарядки несколько дней, а иногда даже недель. Кстати, они станут находкой при отключении света, поскольку вы сможете дольше оставаться на связи.

Кнопочные телефоны просты в использовании

Никаких дополнительных экранов, управления жестами или двух-трех рабочих столов. Интерфейс кнопочных телефонов интуитивно понятен каждому пользователю, поэтому отдельно разбираться, как совершать звонки или отправлять сообщения, не придется.

Кнопочные телефоны не имеют отвлекающих факторов

Как часто ваш смартфон информирует вас о получении нового сообщения? Их количество может доходить до десятков, а то и сотен — из социальных сетей, электронной почты, приложений, игр и т.д.

Кнопочные телефоны не поддерживают современные приложения и социальные сети, поэтому риск отвлечения снижен до минимума. Особенно важно это тем, кто управляет автомобилем, путешествует, учится или работает, поскольку есть возможность сосредоточиться на основных задачах.

Кнопочные телефоны доступны и экономичны

Любой кнопочный телефон значительно дешевле современных смартфонов. На рынке они достаточно доступны широкому кругу потребителей, а их ремонт и обслуживание почти ничего не стоит.

Стоимость ремонта любого iPhone может стоить как два или три новых кнопочных телефона.

Кнопочные телефоны имеют повышенный уровень безопасности

Из-за ограниченного доступа в Интернет и отсутствия сложных операционных систем кнопочные телефоны почти не подвергаются атакам киберпреступников.

Если вы беспокоитесь о своей конфиденциальности и защите персональных данных, кнопочное устройство — ваш выбор.

Кнопочные телефоны совместимы с разными мобильными сетями

Большинство таких устройств поддерживают одновременную работу с несколькими SIM-картами и разными стандартами связи. Современные кнопочные телефоны поддерживают сети 4G, поэтому с легкостью смогут обеспечить стабильную связь даже в отдаленных регионах.

У них нет компонентов, которые будут создавать помехи сотовой связи.

Некоторые кнопочные телефоны имеют функцию повербанка

Повербанк и телефон в одном корпусе — не вопрос. Некоторые современные модели оснащены такой функцией, которая позволяет заряжать другие устройства.

Для вашего основного смартфона использование запасного кнопочного устройства в качестве повербанка может выручить в большинстве затруднительных ситуаций, если нет доступа к розетке рядом. Важно, чтобы у него был заряд.

Кнопочные телефоны компактны и легки

Хотя это очевидно, но нельзя не отметить, что кнопочные устройства имеют компактные размеры и малый вес. Они легко помещаются в любой карман или небольшую сумку, а также с ним можно отправиться на пробежку, не опасаясь, что он выпадет.

Напомним, на рынке продолжают появляться новые модели кнопочных телефонов. Одним из производителей является Nokia, который продолжает удовлетворять потребности пользователей.

Также мы писали, что в характеристиках современных смартфонов скрывается много маркетинговых уловок. Большинство цифр в описании устройства недостойны внимания покупателя при выборе нового телефона.

гаджеты технологии смартфон советы характеристики кнопочные телефоны

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:00 Уход за больным — влияют ли на отсрочку родственники за границей

19:53 Зеленский отметил дальнобойные удары ВСУ — вечернее обращение

19:46 Боец Интернационального легиона открыл выставку во Львове — фото

19:26 Украина разработала сверхлегкий смертоносный БпЛА

19:20 Налоговые нововведения 2025 года — к чему готовиться украинцам

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:19 Что нужно знать об инвестициях в недвижимость в Украине

19:17 Военная служба по контракту — что следует знать одесситам

19:16 Почему стоит выбрать кнопочный телефон как запасной в 2025 году

18:58 В США разработали "эффективное" средство борьбы с раком кишечника

18:43 Киберполиция предотвратила продажу уникального артефакта — фото

20:00 Уход за больным — влияют ли на отсрочку родственники за границей

19:53 Зеленский отметил дальнобойные удары ВСУ — вечернее обращение

19:46 Боец Интернационального легиона открыл выставку во Львове — фото

19:26 Украина разработала сверхлегкий смертоносный БпЛА

19:20 Налоговые нововведения 2025 года — к чему готовиться украинцам

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:19 Что нужно знать об инвестициях в недвижимость в Украине

19:17 Военная служба по контракту — что следует знать одесситам

19:16 Почему стоит выбрать кнопочный телефон как запасной в 2025 году

18:58 В США разработали "эффективное" средство борьбы с раком кишечника

18:43 Киберполиция предотвратила продажу уникального артефакта — фото

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать