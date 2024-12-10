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Почему стоит пропустить iPhone 16 Pro ради iPhone 17 Air

10 декабря 2024 20:13
Владимир Мололкин - редактор
Не покупайте сейчас iPhone 16 Pro — 5 причин дождаться выпуска iPhone 17 Air
iPhone 16 Pro Max в руке. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Apple уже успела выпустить 6 поколений iPhone Pro. Также компания имела много разных моделей в линейке iPhone, включая Mini и Plus, но сейчас самым ожидаемым остается iPhone 17 Air (Slim). Учитывая это, возможно стоит пропустить iPhone 16 Pro.

О 5 причинах дождаться iPhone 17 Air пишет Tom's Guide.

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iPhone 17 Air получит более тонкий дизайн

Ключевой особенностью будущего iPhone 17 Air является тончайший корпус в истории всех iPhone. Теперь известно, что смартфон будет толщиной 6 мм против 8,25 мм толщины iPhone 16 Pro.

Интересный факт, что самым тонким iPhone сегодня считается iPhone 6 с толщиной 6,9 мм. Трудно представить, какой уровень инженерии потребовался для разработки такого тонкого телефона, но именно его тонкость может стать основной причиной привлечения внимания к iPhone 17 Air.

iPhone 17 Air может получить меньший вес

Точных данных о весе будущей новинки еще нет, однако, вероятно, Apple захочет объединить тонкость и легкость в iPhone 17 Air. Учитывая, что компания снизила вес в серии iPad Air, можно ожидать, что со смартфоном произойдет то же.

Сейчас вес iPhone 16 Pro составляет 194 грамма, что для телефона такого размера все еще кажется немного великоватым, если сравнивать его с другими смартфонами подобного размера, например Samsung Galaxy S24, вес которого составляет 167 граммов. Ожидается, что iPhone 17 Air станет легче, чем iPhone 16 Pro. Чтобы получить еще и звание самого легкого iPhone в истории, ему нужно быть легче iPhone 5, вес которого составляет 112 граммов.

iPhone 17 Air может получить больший экран

В слухах об iPhone 17 Air говорится, что у него будет больший экран, хотя в это трудно поверить, учитывая его тонкость и легкость. Ожидается, что смартфон получит 6,6-дюймовый OLED-дисплей с технологией ProMotion, поддерживающей частоту обновления до 120 Гц.

Сейчас iPhone 16 Pro имеет 6,3-дюймовый дисплей и уже имеет тонкие рамки, поэтому Apple может сделать будущую новинку чуть более длинной или растянутой.

iPhone 17 Air получит меньший вырез для Dynamic Island

iPhone 17 Air может выделиться еще одной деталью, которая поможет ему конкурировать с iPhone 16 Pro.

Сейчас Dynamic Island занимает приличное пространство в верхней части дисплея в iPhone 16 Pro. Возможно, области для селфи-камеры и вырез в форме таблетки могли бы занимать меньше места в новинке, что привело бы к более безупречному виду дисплея, когда технология неактивна, но в любом случае ожидается, что он станет меньше.

iPhone 17 Air получит более новый чип A19

Ожидается, что iPhone 17 Air появится вместе с новыми iPhone в сентябре 2025 года, поэтому получит чип нового поколения. Несмотря на то, что в текущей линейке iPhone 16 Pro уже используется 3-нм техпроцесс, который будет и у A19, вероятно, он все равно обеспечит значительные улучшения производительности.

Больше всего в новом чипе интересует то, насколько он будет энергоэффективным, поскольку iPhone 16 Pro работает дольше его предшественника. Пока не было новых деталей о батарее в iPhone 17 Air, за исключением того, что Apple ищет новый тип клея, чтобы удерживать аккумуляторы в своих смартфонах на месте. Ожидается, что у него будет батарея меньшей емкости, поэтому все будет зависеть от энергоэффективности будущего чипа A19.

Напомним, украинцы выбирают iPhone как универсальный смартфон. Разработчики iOS предусмотрели много настроек для оптимизации батареи мобильного устройства.

Также мы писали, что слухи о новом iPhone 17 Air продолжают распространяться по сети. Стало известно, что из-за сверхтонкого корпуса смартфон может избавиться от слота для SIM-карт.

Apple iPhone технологии смартфон характеристики iPhone 16 Pro

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

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