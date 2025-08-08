Почему стоит перезагружать смартфон еженедельно — мнение экспертов

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфон ежедневно выполняет сотни задач, накапливая фоновые процессы и временные файлы, замедляющие его работу. Регулярная перезагрузка возвращает системе ресурсы, предотвращает сбои и помогает установить важные обновления.

Об этом пишет RadioClub.

Что дает еженедельная перезагрузка

Смартфон очищает оперативную память. После закрытия приложения часто остаются активными в фоне и продолжают использовать ресурсы. Короткий "рестарт" стирает эти остатки и ускоряет реакцию устройства. Также сбрасываются зависшие процессы, поскольку иногда программы могут работать некорректно или зависать намертво — перезагрузка отключает такие процессы и восстанавливает их нормальную работу.

Перезагрузка помогает избавиться от лишнего кэша. Временные файлы, которые создают приложения для более быстрого запуска, со временем занимают все больше памяти, а после перезапуска часть этого кэша удаляется, освобождая место.

Более того, если вы загружали обновления или патчи безопасности, они нередко могут вступить в силу только после перезагрузки, закрывая уязвимости и оптимизируя работу ОС.

Как часто стоит перезагружать гаджет

Большинство экспертов советуют делать это минимум раз в неделю — этого достаточно, чтобы поддерживать стабильность и быстродействие. Если же вы активно смотрите видео, играете в требовательные игры или запускаете тяжелые программы, полезно перезагружать устройство каждые три-четыре дня. Такая простая профилактика помогает избежать многих проблем еще до их появления.

Напомним, даже смартфон с большим количеством памяти быстро заполняется медиафайлами и приложениями. Достаточно нескольких опрометчивых действий — и устройство начинает тормозить.

Также мы писали, что медленная работа или сбои смартфона часто имеют конкретную причину. Чтобы вернуть быстродействие, нужно выявить источник проблемы и устранить его.