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Главная Технологии Чат с ИИ — о чем украинцы чаще всего спрашивают в ChatGPT

Чат с ИИ — о чем украинцы чаще всего спрашивают в ChatGPT

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 14:22
Что украинцы спрашивают у ИИ — самые популярные запросы к ChatGPT удивили всех
Страница чатбота ChatGPT на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Искусственный интеллект уверенно конкурирует с поисковыми системами, и все больше украинцев обращаются к нему за советом или знаниями. Некоторые из вопросов, которые чаще всего задают чат-боту ChatGPT, удивляют даже разработчиков.

Об этом пишет УНИАН.

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В XXI веке люди ищут у ИИ не только факты, но и эмоциональный контакт: советуются, проверяют информацию, а иногда и ведут с ботом романтические беседы. Спросив непосредственно модель GPT-4o, что ей чаще всего пишут украинцы, чат-бот предоставил ответ.

Прежде всего, украинцев беспокоит завершение войны, возможности для ВПЛ и оформление документов за рубежом. Также чат-бот консультирует по выбору профессии, прокачке навыков или проверке программного кода. Нашлось место и популярным вечным вопросам: "В чем смысл жизни?", "Как стать счастливым?" или "Что важнее — свобода или безопасность?". Кроме этого, пользователи просят объяснить сложные темы ("теория относительности простыми словами") или написать фрагмент кода. В топе также находятся вопросы вроде "Как пережить расставание?" или "Как понять, что меня любят?".

GPT-4o добавляет, что немало обращений касается огородничества. Один из регулярных вопросов: "Когда поливать лук по лунному календарю?". Бот подчеркивает, что это не шутка, и подобные запросы поступают систематически.

Самыми активными оказались женщины — примерно 60-70% всех обращений. Они спрашивают о детях, быте, питании и советах по личной жизни. Мужчины (30-40%) пишут реже и "по делу": политика, бизнес, инвестиции, военная служба.

Напомним, что ученые зафиксировали потенциально опасную тенденцию: активное использование ChatGPT во время интеллектуальных задач может снижать когнитивную активность мозга. Исследование показало, что участники, которые писали эссе с помощью бота, демонстрировали заметно меньшую мозговую активность по сравнению с теми, кто использовал собственные знания или обычный поиск в Google.

Также мы писали, что OpenAI пересматривает стратегию сотрудничества с Microsoft и готовится к запуску GPT-5 уже этим летом. Компания одновременно расширяет влияние в сферах, где ранее доминировал Palantir, и уже получила важный контракт с Пентагоном.

украинцы технологии искусственный интеллект ChatGPT OpenAI поиск
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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