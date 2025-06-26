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Головна Інвестиції Штучний інтелект у бізнесі — перейти від тестів до системи

Штучний інтелект у бізнесі — перейти від тестів до системи

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 08:56
Штучний інтелект у бізнесі — впровадження за 90 днів
Штучний інтелект. Фото: колаж Новини.LIVE
Ключові моменти Від ChatGPT до Claude: з чого почати? Коли час на систему: CRM і не тільки Фінанси: контроль без навантаження Навести лад у знаннях: документи, презентації, відповіді Український темп: інновація під тиском Як запустити ШІ за 90 днів: один план No-code відкриває можливості Не технофобія, а дія Інтелект, що працює на бізнес

Ще вчора про це говорили обережно, а сьогодні — вже впроваджують з орієнтиром на результат. Штучний інтелект вийшов за межі хайпу: тепер він не просто цікавий інструмент, а стратегічна перевага. У цій колонці — досвід українських і міжнародних компаній, які вже інтегрували ШІ у свою роботу. А також покрокова інструкція для тих, хто хоче зробити це системно.

Від ChatGPT до Claude: з чого почати?

Для більшості команд перше знайомство з ШІ — це генеративні моделі. Їх просто опанувати, не потрібен код, а результат помітний з перших днів.
Наприклад, ChatGPT Team (вартість — $25/користувач/міс.) може окупитися вже за тиждень: стартап "Something Sweet Cookie Dough" підвищив конверсію в онлайн-квизі до 68% завдяки новим текстам. Claude Pro ($20/міс.) особливо корисний у юриспруденції — звіти, аналізи, презентації тут створюють у 4 рази швидше.
Замість довгих погоджень і шаблонів — кілька секунд генерації. І це не теорія, а вже стандарт для компаній, які мислять про завтра.

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Коли час на систему: CRM і не тільки


Як тільки команда звикає до генеративних моделей — з’являється запит на структурні зміни. ШІ у CRM допомагає не просто продавати, а прогнозувати результат і масштабувати процеси.
Так, у HubSpot Breeze контент-показники виросли на 250%, а доходи — на 63%. У Pipedrive, завдяки AI-аналітиці, прибуток зріс на 15%. Це вже не "експеримент", а основа. Український FAVBET Tech вбудовує ШІ у всі напрями: як каже СЕО Артем Скрипник, "це не апгрейд, а стратегія".

Фінанси: контроль без навантаження

Фінансові відділи — серед перших, хто відчув ефект. ШІ тут не просто зручність, а економія годин і грошей. Xero Hubdoc автоматизує введення документів на 95%. Canon економить понад 6000 годин щороку. SAP AI підвищує точність фінансових прогнозів на 70%.
Результат? Реальний контроль без розширення штату й ризиків помилок.

Навести лад у знаннях: документи, презентації, відповіді

Великі й малі компанії стикаються з тим самим: знань багато, але доступ до них хаотичний. Тут ШІ — це не про скорочення персоналу, а про ліквідацію рутини.
Notion AI економить до 69 хвилин на тиждень на одного працівника — це $100 тис. економії на рік. Microsoft Copilot скорочує час на листування на 70%. Швидкість відповіді, точність, збереження досвіду — усе в одному.

Український темп: інновація під тиском

В умовах війни ШІ в Україні — це не мода, а відповідь на виклик. Ми впроваджуємо не "коли буде час", а "бо часу нема". Це видно по AI Day 2025: бізнес — від MacPaw до EPAM — вже зробив ШІ основою процесів.
Підтримка від Мінцифри, залучення університетів, інтерес з боку малого бізнесу — усе це створює екосистему, де зміни відбуваються швидко.

Як запустити ШІ за 90 днів: один план

Один кейс — це початок. Але системність вимагає структури. Оптимальний план:
1-й місяць. Оберіть 1–2 рутинні задачі. Протестуйте ChatGPT або Claude. Заміряйте економію часу.
2-й місяць. Навчіть команду, інтегруйте інструменти в CRM або документообіг. Почніть фіксувати результати.
3-й місяць. Масштабуйте: додайте відділи, підключіть API, розрахуйте ROI.
Так ви побачите, де ШІ реально працює, а де ще ні.

No-code відкриває можливості

Раніше автоматизація вимагала програмістів. Тепер достатньо кількох годин і бажання. Grammarly Business ($12/міс.) редагує всі тексти автоматично. Monday AI керує задачами. Zapier з’єднує сервіси без коду.
Це означає одне: навіть малий бізнес може впровадити ШІ уже сьогодні.

Не технофобія, а дія

Страх — ось головна перешкода. Керівник боїться неефективності, команда — складності, бухгалтери — помилок.
Але кожен страх лікується прикладом. Створіть шаблон за 30 секунд. Покажіть: "ось економія". І дозвольте тестувати. Це і є культура змін.

Інтелект, що працює на бізнес

ШІ — це не тренд. Це база. Компанії, які стартують сьогодні, виграють завтра. Почніть з малого. Залучіть команду. Говоріть про результати.
Бо трансформація починається не з PowerPoint-презентації, а з реальної дії.

 

бізнес штучний інтелект ChatGPT
Антон Спірідонов - Керівник практики цифрової трансформації CROWE MIKHAILENKO
Автор:
Антон Спірідонов
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