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Главная Инвестиции Искусственный интеллект в бизнесе — перейти от тестов к системе

Искусственный интеллект в бизнесе — перейти от тестов к системе

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 08:56
Искусственный интеллект в бизнесе - внедрение за 90 дней
Искусственный интеллект. Фото: коллаж Новости.LIVE
Ключові моменти От ChatGPT до Claude: с чего начать? Когда время на систему: CRM и не только Финансы: контроль без нагрузки Навести порядок в знаниях: документы, презентации, ответы Украинский темп: инновация под давлением Как запустить ИИ за 90 дней: один план No-code открывает возможности Не технофобия, а действие Интеллект, работающий на бизнес

Еще вчера об этом говорили осторожно, а сегодня — уже внедряют с ориентиром на результат. Искусственный интеллект вышел за пределы хайпа: теперь он не просто интересный инструмент, а стратегическое преимущество. В этой колонке — опыт украинских и международных компаний, которые уже интегрировали ИИ в свою работу. А также пошаговая инструкция для тех, кто хочет сделать это системно.

От ChatGPT до Claude: с чего начать?

Для большинства команд первое знакомство с ИИ — это генеративные модели. Их просто освоить, не нужен код, а результат заметен с первых дней.
Например, ChatGPT Team (стоимость - $25/пользователь/мес.) может окупиться уже через неделю: стартап "Something Sweet Cookie Dough" повысил конверсию в онлайн-квизите до 68% благодаря новым текстам. Claude Pro ($20/мес.) особенно полезен в юриспруденции - отчеты, анализы, презентации здесь создают в 4 раза быстрее.
Вместо долгих согласований и шаблонов - несколько секунд генерации. И это не теория, а уже стандарт для компаний, которые мыслят о завтрашнем дне.

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Когда время на систему: CRM и не только


Как только команда привыкает к генеративным моделям — появляется запрос на структурные изменения. ИИ в CRM помогает не просто продавать, а прогнозировать результат и масштабировать процессы.
Так, в HubSpot Breeze контент-показатели выросли на 250%, а доходы — на 63%. В Pipedrive, благодаря AI-аналитике, прибыль выросла на 15%. Это уже не "эксперимент", а основа. Украинский FAVBET Tech встраивает ИИ во все направления: как говорит СЕО Артем Скрипник, "это не апгрейд, а стратегия".

Финансы: контроль без нагрузки

Финансовые отделы — среди первых, кто почувствовал эффект. ИИ здесь не просто удобство, а экономия часов и денег. Xero Hubdoc автоматизирует ввод документов на 95%. Canon экономит более 6000 часов ежегодно. SAP AI повышает точность финансовых прогнозов на 70%.
Результат? Реальный контроль без расширения штата и рисков ошибок.

Навести порядок в знаниях: документы, презентации, ответы

Большие и малые компании сталкиваются с одним и тем же: знаний много, но доступ к ним хаотичен. Здесь ИИ — это не про сокращение персонала, а про ликвидацию рутины.
Notion AI экономит до 69 минут в неделю на одного сотрудника — это $100 тыс. экономии в год. Microsoft Copilot сокращает время на переписку на 70%. Скорость ответа, точность, сохранение опыта — все в одном.

Украинский темп: инновация под давлением

В условиях войны ИИ в Украине — это не мода, а ответ на вызов. Мы внедряем не "когда будет время", а "потому что времени нет". Это видно по AI Day 2025: бизнес — от MacPaw до EPAM — уже сделал ИИ основой процессов.
Поддержка от Минцифры, привлечение университетов, интерес со стороны малого бизнеса — все это создает экосистему, где изменения происходят быстро.

Как запустить ИИ за 90 дней: один план

Один кейс — это начало. Но системность требует структуры. Оптимальный план:
1-й месяц. Выберите 1-2 рутинные задачи. Протестируйте ChatGPT или Claude. Замерьте экономию времени.
2-й месяц. Обучите команду, интегрируйте инструменты в CRM или документооборот. Начните фиксировать результаты.
3-й месяц. Масштабируйте: добавьте отделы, подключите API, рассчитайте ROI.
Так вы увидите, где ИИ реально работает, а где еще нет.

No-code открывает возможности

Раньше автоматизация требовала программистов. Теперь достаточно нескольких часов и желания. Grammarly Business ($12/мес.) редактирует все тексты автоматически. Monday AI управляет задачами. Zapier соединяет сервисы без кода.
Это означает одно: даже малый бизнес может внедрить ИИ уже сегодня.

Не технофобия, а действие

Страх — вот главное препятствие. Руководитель боится неэффективности, команда — сложности, бухгалтеры — ошибок.
Но каждый страх лечится примером. Создайте шаблон за 30 секунд. Покажите: "вот экономия". И позвольте тестировать. Это и есть культура изменений.

Интеллект, работающий на бизнес

ИИ — это не тренд. Это база. Компании, которые стартуют сегодня, выиграют завтра. Начните с малого. Привлеките команду. Говорите о результатах.
Потому что трансформация начинается не с PowerPoint-презентации, а с реального действия.

 

бизнес искусственный интеллект ChatGPT
Антон Спиридонов - Руководитель практики цифровой трансформации CROWE MIKHAILENKO
Автор:
Антон Спиридонов
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