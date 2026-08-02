Что на самом деле наносит батарее смартфона больший вред, чем быстрая зарядка

Смартфоны на зарядке. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Быструю зарядку часто считают одной из главных причин износа аккумулятора смартфона. Однако современные системы управления питанием снижают этот риск, в то время как некоторые привычные сценарии использования могут быть гораздо опаснее.

О том, что на самом деле сокращает ресурс аккумулятора смартфона, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на How-To Geek.

Почему быстрая зарядка практически не вредит аккумулятору

Современные смартфоны используют интеллектуальные системы управления зарядкой. Если устройство поддерживает мощность 60 Вт, аккумулятор не получает её постоянно на протяжении всего процесса.

Максимальная мощность обычно используется только при низком уровне заряда. После достижения примерно 70-80 % смартфон постепенно снижает скорость зарядки.

Когда аккумулятор почти заряжен, энергия поступает с минимальной мощностью. Это помогает снизить температуру, которая считается одним из главных факторов старения литий-ионных аккумуляторов.

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Регулярная разрядка смартфона до 0%

Одним из распространенных заблуждений является использование телефона до его полного отключения.

Современная электроника не позволяет аккумулятору физически разрядиться до абсолютного нуля, однако регулярные глубокие циклы все равно создают дополнительную нагрузку на аккумулятор.

После сильной разрядки устройству требуется больше времени и энергии для восстановления заряда. Процесс может сопровождаться повышенным нагревом и более быстрым износом ресурса зарядных циклов.

Постоянное поддержание заряда на уровне 100%

Длительное нахождение смартфона в подключенном к зарядному устройству состоянии также может создавать дополнительную нагрузку.

После достижения полного заряда его уровень иногда колеблется между 99% и 100%. Из-за этого возникают небольшие повторные циклы пополнения заряда аккумулятора.

Литий-ионные аккумуляторы лучше переносят работу примерно в диапазоне от 20% до 80%. Именно поэтому современные смартфоны оснащаются функциями адаптивной зарядки и защиты аккумулятора.

Такие режимы могут ограничивать максимальный уровень заряда или завершать процесс непосредственно перед тем, как владелец обычно отключает устройство от сети.

Перегрев смартфона

Наибольшую угрозу для литий-ионной батареи представляет высокая температура. Устройство может перегреваться не только во время зарядки, но и при обычном использовании.

Смартфон не следует оставлять под прямыми солнечными лучами или в салоне автомобиля в жаркую погоду.

Также желательно прекратить длительную игру или использование навигации, если корпус уже заметно нагрелся.

Толстый защитный чехол может ухудшать отвод тепла. Если телефон сильно нагревается во время зарядки или выполнения ресурсоемких задач, чехол можно временно снять и оставить устройство в хорошо проветриваемом месте.

Ранее Новини.LIVE писали, что само по себе использование смартфона во время зарядки не обязательно наносит вред аккумулятору. Гораздо важнее уровень нагрузки, ведь ресурсоемкие игры, видео и приложения могут усиливать нагрев устройства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что беспроводную зарядку часто считают менее эффективной из-за более низкой скорости, дополнительного тепла и возможного воздействия на аккумулятор. Чтобы проверить эти опасения, один из пользователей в течение года почти полностью отказался от кабельной зарядки.