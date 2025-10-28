Билл Гейтс празднует 70 лет — как Microsoft превратила ПО в глобальную индустрию

Билл Гейтс, основатель Microsoft, на презентации операционной системы Windows 2000. Фото: Reuters

Сегодня сооснователю Microsoft Биллу Гейтсу — 70 лет. Рожденный 28 октября 1955 года, он стал одним из архитекторов эпохи персональных компьютеров и человеком, превратившим софт в глобальную индустрию.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чем Билл Гейтс успел запомниться миру.

Как Билл Гейтс сформировал "окно" в цифровой мир

В 1975 году Гейтс вместе с Полом Алленом основал Microsoft, поставив на кон идею: компьютер в каждом доме, на каждом рабочем столе — с программным обеспечением Microsoft.

Основатели Microsoft Билл Гейтс (слева) и Пол Аллен (справа). Фото: кадр из видео/YouTube

В 1980-1990-х годах Windows стала стандартом для ПК, а рыночная доля системы в 1990-е превышала 90%, что фактически определило лицо современных офисных и домашних компьютеров.

Билл Гейтс (слева) и Джей Лено (справа) на презентации Windows 95 в 1995 году. Фото: кадр из видео/YouTube

Оставив должность CEO, Гейтс перенес "инженерное мышление" в общественные вызовы — от инфекционных болезней до образования. Через Фонд Билла и Мелинды Гейтс он стал одним из главных доноров глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, общие взносы фонда — почти 5 млрд долларов, только в 2022 году фонд пообещал более 1 млрд долларов на ускорение искоренения болезни.

Билл Гейтс со своей женой Мелиндой Гейтс. Фото: кадр из видео/YouTube

Гейтс инвестирует в климатические решения — от фонда Breakthrough Energy до ядерного стартапа TerraPower. Демонстрационная станция Natrium с натриевым теплоносителем строится в Вайоминге, проект призван дать гибкое безуглеродное питание, в том числе и для дата-центров. TerraPower уже заключила меморандум с Sabey Data Centers, а власти нескольких штатов рассматривают новые площадки.

В 2023 году Гейтс назвал эру ИИ новым платформенным изменением — по масштабу как персональные компьютеры или интернет. Он видит особый потенциал в образовании и здравоохранении, одновременно настаивая на ответственном внедрении.

Гейтс — это мост между эпохой "серого корпуса с дискетой" и завтрашним днем, где ИИ обучает детей, вакцины спасают миллионы, а электричество для цифровой экономики поступает из безуглеродных источников. На свое 70-летие он остается не столько символом Microsoft, сколько символом того, как технологии могут работать на общественное благо.

Напомним, что комбинация клавиш Ctrl+Alt+Del стала настоящим символом эпохи Windows — универсальным способом "разбудить" зависший компьютер или вызвать диспетчер задач. При этом Билл Гейтс неоднократно признавал, что появление именно этой сложной комбинации было технической ошибкой, и даже извинялся за неудобство, называя ее компромиссом со времен первых версий Windows.

Также мы писали, что Windows 10 официально завершила свой жизненный цикл 14 октября 2025 года. Отныне пользователи не получают обновлений безопасности, технической поддержки или новых функций, что повышает риски для защиты данных и стимулирует переход на более современную Windows 11.