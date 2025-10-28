Відео
Головна Технології Білл Гейтс святкує 70 років — як його технології змінили світ

Білл Гейтс святкує 70 років — як його технології змінили світ

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 11:41
Оновлено: 11:26
Білл Гейтс святкує 70 років — як Microsoft перетворила ПЗ на глобальну індустрію
Білл Гейтс, засновник Microsoft, на презентації операційної системи Windows 2000. Фото: Reuters

Сьогодні співзасновнику Microsoft Біллу Гейтсу — 70 років. Народжений 28 жовтня 1955 року, він став одним з архітекторів епохи персональних комп'ютерів і людиною, що перетворила софт на глобальну індустрію.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чим Білл Гейтс встиг запам'ятатися світу.

Читайте також:

Як Білл Гейтс сформував "вікно" у цифровий світ

У 1975 році Гейтс разом із Полом Алленом заснував Microsoft, поставивши на кін ідею: комп'ютер у кожному домі, на кожному робочому столі — з програмним забезпеченням Microsoft.

Основатели Microsoft Билл Гейтс и Пол Аллен
Засновники Microsoft Білл Гейтс (зліва) та Пол Аллен (справа). Фото: кадр з відео/YouTube

У 1980-1990-х роках Windows стала стандартом для ПК, а ринкова частка системи в 1990-ті перевищувала 90%, що фактично визначило обличчя сучасних офісних і домашніх комп'ютерів.

Билл Гейтс на презентации Windows 95
Білл Гейтс (зліва) та Джей Лено (справа) на презентації Windows 95 у 1995 році. Фото: кадр з відео/YouTube

Залишивши посаду CEO, Гейтс переніс "інженерне мислення" у суспільні виклики — від інфекційних хвороб до освіти. Через Фонд Білла та Мелінди Гейтс він став одним із головних донорів глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту, загальні внески фонду — майже 5 млрд доларів, лише у 2022 році фонд пообіцяв понад 1 млрд доларів на прискорення викорінення хвороби.

Мелинда Гейтс и Билл Гейтс
Білл Гейтс зі своєю дружиною Меліндою Гейтс. Фото: кадр з відео/YouTube

Гейтс інвестує в кліматичні рішення — від фонду Breakthrough Energy до ядерного стартапу TerraPower. Демонстраційна станція Natrium з натрієвим теплоносієм будується у Вайомінгу, проєкт покликаний дати гнучке безвуглецеве живлення, зокрема і для дата-центрів. TerraPower вже уклала меморандум із Sabey Data Centers, а влада кількох штатів розглядає нові майданчики.

У 2023 році Гейтс назвав еру ШІ новою платформною зміною — за масштабом як персональні комп'ютери чи інтернет. Він бачить особливий потенціал в освіті й охороні здоров'я, одночасно наполягаючи на відповідальному впровадженні.

Гейтс — це міст між епохою "сірого корпуса з дискетою" і завтрашнім днем, де ШІ навчає дітей, вакцини рятують мільйони, а електрика для цифрової економіки надходить із безвуглецевих джерел. На своє 70-річчя він залишається не стільки символом Microsoft, скільки символом того, як технології можуть працювати на суспільне благо.

Нагадаємо, що комбінація клавіш Ctrl+Alt+Del стала справжнім символом епохи Windows — універсальним способом "розбудити" завислий комп'ютер або викликати диспетчер завдань. Водночас Білл Гейтс неодноразово визнавав, що поява саме цієї складної комбінації була технічною помилкою, і навіть просив вибачення за незручність, називаючи її компромісом із часів перших версій Windows.

Також ми писали, що Windows 10 офіційно завершила свій життєвий цикл 14 жовтня 2025 року. Відтепер користувачі не отримують оновлень безпеки, технічної підтримки чи нових функцій, що підвищує ризики для захисту даних і стимулює перехід на сучаснішу Windows 11.

Microsoft історія Windows Білл Гейтс технології день народження
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
