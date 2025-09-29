Какие профессии никогда не заменит ИИ — Билл Гейтс назвал единственную

Билл Гейтс назвал профессию, которую никогда не заменит ИИ
Искусственный интеллект стремительно меняет рынки труда, но одна профессия, по словам Билла Гейтса, останется сугубо человеческой. Основатель Microsoft убежден, что даже через столетие программирование потребует интуиции, креативности и решений, которые машина не воспроизведет.
Об этом пишет The Valley Vanguard.
Почему, по мнению Гейтса, ИИ не заменит программистов
В разговоре о будущем технологий Гейтс признает две реальности — восхищение возможностями ИИ и тревогу из-за его последствий. Мировой экономический форум прогнозирует потерю 85 млн рабочих мест к 2030 году, в то же время может появиться 97 млн новых — в сферах, которые только формируются. Вызов в том, чтобы сделать эти изменения полезными для всех, а не только для "техноэлиты". Гейтс видит в ИИ инструмент повышения производительности и освобождения времени для самореализации — при условии ответственного внедрения.
Хотя ИИ уже умеет генерировать базовый код и ускорять отладку, настоящее программирование — это больше, чем написание инструкций. Оно о сложных задачах, выборе среди неопределенности и создании нового. Здесь работают интуиция, логика и воображение — качества, рождающие "озарение" и нетривиальные решения. Именно эта человеческая инновационность, по Гейтсу, и делает профессию долгоживущей.
Не только разработка ПО опирается на человеческое суждение: биотехнологии и энергетика тоже требуют сложных решений. В то же время административные роли или часть задач дизайнеров уже автоматизируются — инструменты могут писать тексты, планировать или составлять макеты "в один клик". Это не приговор для занятости, а сигнал к перестройке: работать вместе с ИИ, осваивать новые инструменты и регулярно повышать квалификацию.
Выводы организаций подтверждают, что наиболее устойчивые к автоматизации карьеры основываются на критическом мышлении и сложном принятии решений. Там, где важны эмоциональный интеллект, этика и нюансированное рассуждение, преимущество остается за человеком. ИИ может ускорять поиск данных и рутину, но "преимущество мозга" — человеческое.
Напомним, Google может радикально изменить поисковую систему, заменив традиционную выдачу ссылок на режим AI Mode. Новый формат сочетает возможности искусственного интеллекта Gemini с поиском в реальном времени.
Также мы писали, что в мире растет беспокойство о влиянии чат-ботов на психику людей. Двое мужчин после долгих разговоров с ChatGPT поверили в вымышленные технологические прорывы, что актуализировало вопрос безопасности использования ИИ и подтолкнуло OpenAI к введению дополнительных защитных механизмов.
Читайте Новини.LIVE!