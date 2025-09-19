В Китае решили, что теперь могут обойтись без Nvidia в разработках искусственного интеллекта

Дженсен Хуан, главный исполнительный директор Nvidia на презентации. Фото: Nvidia

Китайский интернет-регулятор запретил крупнейшим технологическим компаниям страны покупать графические процессоры Nvidia, которые используются в работе с искусственным интеллектом. В Пекине рассчитывают на собственные силы, и компания Huawei, против которой США ранее ввели многочисленные санкции, сообщила о планах выпустить четыре новые версии собственного ИИ-чипа.

Об этом пишет Financial Times.

Чем хотят заменить Nvidia

Nvidia RTX Pro 6000D. Фото: Nvidia

Как отмечает издание, Государственная канцелярия интернет-информации КНР (CAC), требует от местных компаний, включая ByteDance и Alibaba, прекратить заказывать и тестировать RTX Pro 6000D - чип американской Nvidia, разработанный специально для Китая.

Китайские компании начали тестировать этот продукт с поставщиками серверов Nvidia и планировали заказать десятки тысяч чипов. Но, получив распоряжение управления, компании вынуждены были попросить своих поставщиков прекратить работу, рассказали источники FT.

В КНР пришли к выводу, что процессоры искусственного интеллекта в Китае достигли уровня, сопоставимого или превышающего уровень продуктов Nvidia, разрешенных к экспортному контролю.

Такой вывод был сделан после того, как регуляторные органы Пекина вызвали отечественных производителей чипов, таких как Huawei и Cambricon, а также Alibaba и гиганта поисковых систем Baidu, которые также производят собственные полупроводники, чтобы они сообщили, как их продукция сравнивается с китайскими чипами Nvidia.

