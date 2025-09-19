Видео
Главная Технологии Китай запретил покупать карты Nvidia — как там будет работать ИИ

Китай запретил покупать карты Nvidia — как там будет работать ИИ

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 05:24
В Китае решили, что теперь могут обойтись без Nvidia в разработках искусственного интеллекта
Дженсен Хуан, главный исполнительный директор Nvidia на презентации. Фото: Nvidia

Китайский интернет-регулятор запретил крупнейшим технологическим компаниям страны покупать графические процессоры Nvidia, которые используются в работе с искусственным интеллектом. В Пекине рассчитывают на собственные силы, и компания Huawei, против которой США ранее ввели многочисленные санкции, сообщила о планах выпустить четыре новые версии собственного ИИ-чипа.

Об этом пишет Financial Times.

Читайте также:

Чем хотят заменить Nvidia

Китай запретил покупать карты Nvidia — как там будет работать ИИ - фото 1
Nvidia RTX Pro 6000D. Фото: Nvidia

Как отмечает издание, Государственная канцелярия интернет-информации КНР (CAC), требует от местных компаний, включая ByteDance и Alibaba, прекратить заказывать и тестировать RTX Pro 6000D - чип американской Nvidia, разработанный специально для Китая.

Китайские компании начали тестировать этот продукт с поставщиками серверов Nvidia и планировали заказать десятки тысяч чипов. Но, получив распоряжение управления, компании вынуждены были попросить своих поставщиков прекратить работу, рассказали источники FT.

В КНР пришли к выводу, что процессоры искусственного интеллекта в Китае достигли уровня, сопоставимого или превышающего уровень продуктов Nvidia, разрешенных к экспортному контролю.

Такой вывод был сделан после того, как регуляторные органы Пекина вызвали отечественных производителей чипов, таких как Huawei и Cambricon, а также Alibaba и гиганта поисковых систем Baidu, которые также производят собственные полупроводники, чтобы они сообщили, как их продукция сравнивается с китайскими чипами Nvidia.

Ранее сообщалось, что президент США Трамп и премьер Великобритании Стармер подписали технологическое соглашение. Оно предусматривает усиление сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений и высоких технологий.

А Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал масштабное внедрение искусственного интеллекта в Украине. По его прогнозам, к 2030 году Украина должна оказаться среди трех лучших стран мира в этом вопросе.

Китай Huawei искусственный интеллект Nvidia Alibaba видеокарта
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
