Головна Технології Китай заборонив купувати карти Nvidia — як тепер працюватиме ШІ

Китай заборонив купувати карти Nvidia — як тепер працюватиме ШІ

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 05:24
У Китаї вирішили, що тепер можуть обійтись без Nvidia у розробках штучного інтелекту
Дженсен Хуан, головний виконавчий директор Nvidia на презентації. Фото: Nvidia

Китайський інтернет-регулятор заборонив найбільшим технологічним компаніям країни купувати графічні процесори Nvidia, які використовуються у роботі зі штучним інтелектом. У Пекіні розраховують на власні сили, і компанія Huawei, проти якої США раніше ввели численні санкції, повідомила про плани випустити чотири нові версії власного ШІ-чіпа.

Про це пише Financial Times.

Читайте також:

Чим хочуть замінити Nvidia

Китай заборонив купувати карти Nvidia — як тепер працюватиме ШІ - фото 1
Nvidia RTX Pro 6000D. Фото: Nvidia

Як зазначає видання, Державна канцелярія інтернет-інформації КНР (CAC), вимагає від місцевих компаній, включаючи ByteDance та Alibaba, припинити замовляти та тестувати RTX Pro 6000D — чіп американської Nvidia, розроблений спеціально для Китаю.

Китайські компанії почали тестувати цей продукт із постачальниками серверів Nvidia і планували замовити десятки тисяч чіпів. Але, отримавши розпорядження управління, компанії змушені були попросити своїх постачальників припинити роботу, розповіли джерела FT.

У КНР дійшли висновку, що процесори штучного інтелекту в Китаї досягли рівня, порівнянного або перевищуючого рівень продуктів Nvidia, дозволених до експортного контролю.

Такий висновок було зроблено після того, як регуляторні органи Пекіна викликали вітчизняних виробників чіпів, таких як Huawei та Cambricon, а також Alibaba та гіганта пошукових систем Baidu, які також виробляють власні напівпровідники, щоб вони повідомили, як їхня продукція порівнюється з китайськими чіпами Nvidia.

Раніше повідомлялось, що президент США Трамп і прем'єр Великої Британії Стармер підписали технологічну угоду. Вона передбачає посилення співпраці у сфері штучного інтелекту, квантових обчислень та високих технологій.

А Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував масштабне впровадження штучного інтелекту в Україні. За його прогнозами, до 2030 року Україна має опинитися серед трьох найкращих країн світу в цьому питанні.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
