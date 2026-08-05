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Главная Технологии Батарея смартфона страдает не из-за павербанка: какие ошибки делают зарядку опасной

Батарея смартфона страдает не из-за павербанка: какие ошибки делают зарядку опасной

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 14:24
Как безопасно заряжать смартфон от павербанка и не повредить аккумулятор
Смартфон заряжается от павербанка, павербанк в руках. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Павербанк часто используют во время отключений электроэнергии, в путешествиях или в течение насыщенного рабочего дня. Однако безопасность такой зарядки зависит от качества внешнего аккумулятора, кабеля и действий самого пользователя.

О том, как безопасно заряжать смартфон с помощью павербанка, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на PMG.ua.

Вредит ли павербанк батарее смартфона

Современный смартфон можно заряжать с помощью павербанка так же часто, как и от обычной розетки. Сам внешний аккумулятор не ускоряет износ батареи, если он качественный и соответствует техническим характеристикам устройства.

Больше всего на состояние аккумулятора влияют циклы зарядки, высокая температура и использование некачественных аксессуаров.

Специалисты рекомендуют выбирать павербанки проверенных производителей с защитой от перегрева, короткого замыкания, перенапряжения и перезарядки.

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Дешевые модели без надлежащего контроля могут подавать нестабильное напряжение, что в отдельных случаях может негативно повлиять на смартфон.

Как правильно заряжать телефон от павербанка

Для безопасной зарядки важно использовать исправный и качественный кабель. Поврежденный или слишком дешевый аксессуар может привести к медленному заряду аккумулятора, перегреву или нестабильной работе устройства.

Не стоит ждать, пока телефон полностью разрядится. Для современных литий-ионных аккумуляторов оптимальным считается поддержание заряда примерно в пределах от 20% до 80%.

Такие короткие подзарядки помогают сохранить ресурс аккумулятора независимо от того, используется ли павербанк, розетка или автомобильное зарядное устройство.

Во время зарядки желательно избегать сильного нагрева смартфона. Требовательные игры, видео в высоком качестве и ресурсоемкие приложения могут повышать температуру аккумулятора, что сильнее влияет на его долговечность, чем сам источник питания.

Также необходимо проверить, поддерживает ли павербанк те же стандарты быстрой зарядки, что и смартфон. Это позволит сделать процесс быстрее и безопаснее.

Не рекомендуется использовать зарядные устройства с сомнительными характеристиками или завышенной мощностью без соответствующих протоколов защиты.

Ранее Новини.LIVE писали, что оставлять павербанк на зарядке на всю ночь может быть опасно как для устройства, так и для пользователя. Риски особенно возрастают при использовании моделей большой емкости, изношенных аккумуляторов или некачественных зарядных аксессуаров.

Также Новини.LIVE рассказывали, что во время частых отключений электроэнергии павербанк помогает поддерживать заряд смартфона и других гаджетов. В то же время при его выборе важно обращать внимание на качество устройства и соответствие характеристик потребностям пользователя.

полезные советы повербанк зарядка смартфона
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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