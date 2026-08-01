В Украине запускают сеть 5G: как сэкономить заряд батареи

5G на экране смартфона, смартфон на зарядке. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Во время тестирования 5G смартфон может начать разряжаться быстрее, даже если пользователь не изменил привычные сценарии использования. Причина заключается в особенностях работы новой сети и дополнительной нагрузке на компоненты устройства.

О том, почему 5G быстрее разряжает смартфон и как снизить энергопотребление, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН.

Почему 5G увеличивает расход заряда

По словам консультанта по цифровым технологиям eQualitie и эксперта по телекоммуникациям Александра Глущенко, пилотное тестирование 5G в Украине проходит по технологии NSA, или Non-Standalone.

При таком подключении смартфон одновременно поддерживает связь с сетью 4G для передачи служебных команд и использует 5G для обмена данными. Из-за параллельной работы с двумя сетями радиомодуль получает дополнительную нагрузку и расходует больше энергии.

Наиболее заметной разница становится на границе пилотной зоны или внутри помещений, где высокочастотный сигнал 5G ослабевает. В таких условиях модем смартфона вынужден работать с повышенной мощностью, пытаясь удержать соединение.

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Потребление энергии также возрастает при загрузке больших объемов данных и предоставлении мобильного интернета другим устройствам.

Как продлить время работы батареи

Эксперт советует включить автоматическую регулировку яркости и темную тему. На OLED-дисплеях темные участки экрана потребляют меньше энергии, поскольку отдельные пиксели могут не подсвечиваться.

Также стоит ограничить фоновую работу приложений, которым не нужны постоянные уведомления, синхронизация или доступ к геолокации. Дополнительно можно активировать адаптивную частоту обновления, чтобы смартфон использовал 120 Гц только тогда, когда это действительно необходимо.

За пределами зоны стабильного покрытия 5G целесообразно временно выбрать режим "Только 4G". Это не позволит смартфону постоянно искать тестовые частоты и тратить на это заряд.

В помещениях эксперт рекомендует по возможности подключаться к Wi-Fi, поскольку такое соединение обычно потребляет меньше энергии, чем мобильный интернет.

Ранее Новини.LIVE писали, что поддержка 5G уже не ограничивается только дорогими флагманскими смартфонами. В украинских магазинах доступны модели стоимостью до 20 тысяч гривен, однако при покупке важно оценивать не только стандарт связи, но и другие характеристики устройства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что при отсутствии розетки, powerbank или зарядного адаптера смартфон можно зарядить от ноутбука. Такой способ не наносит вреда аккумулятору, однако имеет существенное ограничение.