Apple готовит большие изменения к 20-летию первого iPhone — чего ожидать

Логотип компании Apple. Фото: Unsplash

В 2027 году компания Apple отметит 20 лет с момента выхода первого iPhone и, по сообщению Марка Гурмана, планирует устроить настоящий прорыв. Среди нововведений ожидается складной iPhone, над которым, по слухам, работают уже несколько лет, а также новая версия iPhone Pro, где стекло будет использоваться гораздо шире.

Об этом пишет PCMag.

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До появления юбилейных моделей глобальных изменений в дизайне не предвидится. Гурман считает, что iPhone 17 Pro не будет настолько отличаться от 16 Pro, как многие ожидают. Передняя часть модели будет оставаться похожей на предыдущую, а основная камера будет размещаться на сплошной панели, которая будет перекрывать всю ширину смартфона. При этом не будет двухцветной задней крышки: увеличенный блок камеры окрасят в тот же цвет, что и все корпусное покрытие.

Учитывая прошлый опыт, серия iPhone 17, включая iPhone 17 Air, вероятно, будет презентована в сентябре. Хотя общий вид может быть близким к iPhone 16, инсайдеры указывают на многочисленные технические обновления внутри устройств.

Аналитики уже не впервые говорят о вероятном дебюте складного iPhone в 2026 или 2027 годах. Минг-Чи Куо предполагает, что цена такой новинки может колебаться в пределах 2 000-2 500 долларов, что примерно соответствует стартовой стоимости Samsung Galaxy Z Fold 6 (чуть более 2 000 долларов на момент запуска).

Ранее в феврале 2024 года издание The Information сообщало, что Apple действительно работает над складным iPhone, впрочем, столкнулась с проблемами прочности. Изначально планировалось запустить такую модель примерно в 2025 году вместе с iPhone 16 или iPhone 17, однако технические сложности заставили сместить график.

Напомним, Apple готовит масштабные изменения для линейки iPhone 17, которые будут касаться камер. Ожидается, что iPhone 17 Pro получит 48-мегапиксельный телеобъектив.

Также мы писали, что компактный iPhone mini имел много поклонников. Несмотря на это, Apple закрыла его производство и продажу. Инсайдеры сообщают, что новый складной iPhone в сложенном виде будет таким же компактным, как мини-версия.