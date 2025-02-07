Pixar звонил, просил вернуть — Apple показала прототип робота-лампы

Apple показала на видео прототип настольного робота-лампы
Команда исследователей Apple в сфере робототехники создала и протестировала настольного робота с реалистичными движениями. Видео с демонстрацией устройства появилось в прошлом месяце на официальном сайте Apple Machine Learning Research.
Об этом пишет MacRumors.
Как выглядит робот и что умеет делать
Робот, который по внешнему виду напоминает настольную лампу, может взаимодействовать с пользователем естественным образом. Например, на вопрос о погоде он поворачивается к окну, будто "смотрит" наружу, и только после этого отвечает. В другом эпизоде пользователь говорит, что планирует поход, а робот выглядит расстроенным, узнав, что его не пригласили.
Устройство также реагирует на жесты, меняя освещение для съемки на iPhone, толкает чашку на стол ближе к человеку, напоминая о необходимости выпить воды, а также проецирует обучающее видео на стену, когда пользователь собирает 3D-принтер. В одном из моментов робот даже начинает танцевать под музыку, выполняя роль социального компаньона.
Станет ли этот робот частью будущих устройств Apple
По данным Bloomberg, Apple также работает над настольным роботом с дисплеем, похожим на iPad, прикрепленным к механической руке. Если компания не изменит планы, его могут представить уже в 2026 или 2027 году.
Устройство, вероятно, получит поддержку голосового помощника Siri и функций Apple Intelligence. Ожидается, что робот сможет распознавать голоса и выполнять команды, такие как "посмотри на меня", автоматически поворачивая дисплей к пользователю во время видеозвонков FaceTime.
Эта разработка может стать более продвинутой версией умного домашнего хаба, релиз которого ожидается в этом году. По данным Марка Гурмана, Apple ориентируется на цену около 1000 долларов, но финальная стоимость устройства еще может измениться.
Напомним, в 2026 году Китай собирается отправить на темную сторону Луны летучего робота-детектора. Он должен будет найти замерзшую воду.
Также мы писали, что Китай готовится к массовому производству роботов-гуманоидов Walker S. Они будут работать в сфере промышленности, в частности на заводах Apple.
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