Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Эти привычки "убивают" ваш смартфон — 5 распространенных ошибок

Эти привычки "убивают" ваш смартфон — 5 распространенных ошибок

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 06:12
Из-за этих 5 ошибок ломаются Android-смартфоны — как от них избавиться
Смартфон Google Pixel в руках. Фото: Unsplash

Даже топовые смартфоны могут быстро потерять ресурс из-за небрежного пользования. Некоторые самые распространенные привычки владельцев Android-устройств сокращают жизнь гаджета, но от них можно избавиться.

Об этом пишет ProstoMob.

Реклама
Читайте также:

Откладывание системных обновлений

Когда апдейты Android откладывают "на потом", устройство дольше работает на устаревшей версии с уязвимостями, худшей производительностью и повышенным потреблением энергии. Выход прост: регулярно проверяйте "Настройки" — "Система" — "Обновление ПО" и включайте автообновление, чтобы важные исправления устанавливались без промедлений.

Редкие перезагрузки

Смартфон часто перезапускают только после серьезных сбоев, из-за чего накапливаются временные файлы, растет количество зависаний и заметно падает быстродействие. Оптимальная практика — перезапуск хотя бы раз в неделю: удерживайте кнопку питания и выберите "Перезапустить".

Инсталляция приложений из непроверенных источников

Загрузка APK со сторонних сайтов и неофициальных магазинов резко повышает риск вредоносного ПО, утечек данных и нестабильной работы системы. Безопаснее пользоваться Google Play и другими официальными сторами и перед установкой смотреть на рейтинг и отзывы.

Необдуманные разрешения для приложений

Автоматически соглашаясь на доступ к камере, микрофону или геолокации, пользователь рискует приватностью, быстрее разряжает батарею и открывает путь к потенциальной слежке. Лучше взвешивать каждый запрос: фонарику не нужны контакты, а калькулятору — камера, а актуальные разрешения удобно проверять в "Настройки" — "Приложения".

Игнорирование режимов энергосбережения

Без настроенного энергосбережения смартфон быстро садится и может подвести в критический момент. Добавьте автоматическое включение при низком заряде в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Энергосбережение", чтобы система сама продолжала автономность, когда это нужно.

Соблюдение этих простых правил способно продлить срок службы Android-смартфона на 1-2 года. Наибольший эффект дают своевременные обновления и осторожность с установкой приложений — именно эти факторы чаще всего ускоряют "старение" устройств. Лучше потратить несколько минут на правильные настройки, чем впоследствии — тысячи гривен на ремонт или замену.

Напомним, миллионы смартфонов ежедневно подключают к зарядным устройствам, и каждый цикл запускает необратимые химические процессы, постепенно истощающие батарею. На этом фоне уже давно обсуждают так называемое "правило 20-80".

Также мы писали, что сообщения вроде "Хранилище заполнено" или "Недостаточно памяти" означают, что смартфон не может сохранить новые файлы, начинает притормаживать и работает нестабильно. В то же время существуют безопасные способы очистить память на Android и iOS и сохранить стабильность системы.

Android привычки смартфон пользователи аккумулятор функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации