В свежем обновлении Windows 11 будет подвижная панель задач

Windows 11 вскоре избавится от одного из недостатков в программе
В скором времени в Windows 11 появится обновление, которое позволит пользователям двигать панель задач. Раньше она была неподвижна и размещалась внизу экрана.
О соответствующем инсайде написали в Gizmochina.
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Подробности
Ранее многие пользователи жаловались, что хотели бы "подвинуть" панель задач, но она была не подвижной. После последнего обновления такая функция наконец-то станет доступной.
Однако до выхода обновлений единственным рабочим способом кастомизации панели задач остаются посторонние утилиты, однако их использование может привести к нестабильности системы в некоторых случаях.
Что еще ожидает в обновленном Windows 11
Ранее мы писали, что основная новая фишка Windows 11 — это встроенный ChatGPT чат-бот, который интегрировали прямо в панель задач. Теперь пользователь может начать чат с роботом, нажав на иконку Bing.
Новые возможности обновили ряд инструментов бизнес-аналитики и разработки приложений в Power Platform, включая Power Virtual Agent и AI Builder.
Новый Power Virtual Agent — это инструмент для создания чат-ботов для бизнеса, который теперь может подключаться к внутренним ресурсам компании для создания еженедельных отчетов и запросов клиентов.
Microsoft также добавила генеративные возможности ИИ в AI Builder, что позволяет компаниям автоматизировать рабочие процессы и запустила новую версию своей платформы управления бизнесом Dynamics 365 на основе этой технологии.
Напомним, известный китайский бренд интеллектуальных устройств Amazfit анонсировал выход первых в мире смартчасов, которые будут работать с инструментами на базе ChatGPT.